Settimana ricca di novità per NVIDIA sotto il profilo software e gaming, in attesa ovviamente di qualche dettaglio corposo sul versante hardware che però a quanto sappiamo non dovrebbe arrivare prima di gennaio (ci riferiamo ovviamente alle prossime GeForce RTX 50 Blackwell).

L’azienda californiana, che come visto nelle ultime trimestrali sta andando alla grande, ha rilasciato ufficialmente la versione 1.0 di NVIDIA App; insieme al nuovo software dedicato per schede grafiche NVIDIA, che ora vedremo meglio, il produttore annuncia anche nuovi Driver GeForce Game Ready, il nuovo bundle Indiana Jones and the Great Circle GeForce RTX serie 40, senza dimenticare un’anticipazione di una nuova serie di giochi potenziati dalle tecnologie NVIDIA RTX.

Prima di andare avanti, precisiamo subito che l’arrivo di NVIDIA App 1.0 non è inaspettato; nel corso dell’anno NVIDIA aveva rilasciato già alcune beta che dopo diverse ottimizzazioni hanno portato alla prima versione ufficiale dell’app. Ma vediamo tutto in dettaglio.

NVIDIA App è il compagno perfetto per le GPU NVIDIA

Stando a quanto ci dice NVIDIA, visto che al momento non l’abbiamo ancora provato, NVIDIA App è il compagno perfetto ed essenziale per tutti gli utenti che utilizzano un GPU NVIDIA, questo a prescindere se parliamo di PC desktop o notebook. NVIDIA App semplifica il processo di aggiornamento dei driver GeForce Game Ready e NVIDIA Studio, e permette inoltre di scoprire e installare rapidamente altre applicazioni NVIDIA come GeForce NOW e NVIDIA Broadcast.

Dotata di un centro di controllo unificato per la GPU, NVIDIA App permette di regolare con precisione le impostazioni di gioco, i programmi e i driver da un’unica interfaccia, introducendo al contempo un overlay in-game ridisegnato che consente di accedere comodamente a potenti strumenti di registrazione del gameplay, overlay di monitoraggio delle prestazioni e filtri di miglioramento del gioco, anche basati sull’Intelligenza Artificiale. Nella pratica, NVIDIA App include le principali funzionalità di GeForce Experience e RTX Experience e proponendone di nuove, il tutto anche con un login opzionale per riscattare bundle e premi.

NVIDIA App: ecco com’è fatta

NVIDIA App è progettata per essere veloce e reattiva. Rispetto a GeForce Experience, si installa in metà del tempo e con il 17% di spazio in meno su disco. Se questo non bastasse, l’app offre un’interfaccia utente modernizzata e più reattiva del 50% e include numerose funzionalità tramite sottosezioni facilmente navigabili.

Tra queste segnaliamo:

Home : in questa sezione si potrà accedere a ogni elemento di NVIDIA App con pochi clic, caricare e configurare i programmi utilizzati più di recente, visualizzare gli ultimi annunci di NVIDIA e scaricare le altre applicazioni.

: in questa sezione si potrà accedere a ogni elemento di NVIDIA App con pochi clic, caricare e configurare i programmi utilizzati più di recente, visualizzare gli ultimi annunci di NVIDIA e scaricare le altre applicazioni. NVIDIA Overlay : migliorato e riprogettato, ora vanta l’acquisizione di video 4K 120 FPS AV1, filtri di gioco RTX potenziati dall’intelligenza artificiale, una nuova galleria per ordinare e visualizzare i propri video e screenshot, e un overlay di statistiche personalizzabile.

: migliorato e riprogettato, ora vanta l’acquisizione di video 4K 120 FPS AV1, filtri di gioco RTX potenziati dall’intelligenza artificiale, una nuova galleria per ordinare e visualizzare i propri video e screenshot, e un overlay di statistiche personalizzabile. Driver : rivisto nella formula visiva con punti elenco per evidenziare le “novità” e le “correzioni”, sarà presente un singolo carosello per accedere agli articoli sui driver relativi a giochi e tecnologie, con la possibilità di tornare ai driver precedenti.

: rivisto nella formula visiva con punti elenco per evidenziare le “novità” e le “correzioni”, sarà presente un singolo carosello per accedere agli articoli sui driver relativi a giochi e tecnologie, con la possibilità di tornare ai driver precedenti. Grafica : le impostazioni ottimali di gioco e le opzioni del Pannello di controllo NVIDIA sono ora accessibili in un’interfaccia unificata.

: le impostazioni ottimali di gioco e le opzioni del Pannello di controllo NVIDIA sono ora accessibili in un’interfaccia unificata. Sistema : da qui è possibile configurare i propri display, l’abilitazione di G-SYNC, il miglioramento dei video locali e in streaming con funzionalità AI come Super Resolution e High Dynamic Range.

: da qui è possibile configurare i propri display, l’abilitazione di G-SYNC, il miglioramento dei video locali e in streaming con funzionalità AI come Super Resolution e High Dynamic Range. Riscattare : sarà possibile riscattare i GeForce Rewards per i vostri giochi e le vostre applicazioni preferite, tra cui GeForce Reward per il gioco THRONE AND LIBERTY appena lanciato.

: sarà possibile riscattare i GeForce Rewards per i vostri giochi e le vostre applicazioni preferite, tra cui GeForce Reward per il gioco THRONE AND LIBERTY appena lanciato. Impostazioni: utile per cambiare la lingua dell’app, regolare le opzioni dell’app, configurare le notifiche e altro ancora.

Se siete interessati a NVIDIA App 1.0 potete scaricare il software a questo indirizzo.

NVIDIA: game bundle, driver Game Ready e giochi in uscita con supporto RTX

Tornando ai giochi e a GeForce RTX, i titoli e le applicazioni che integrano le tecnologie RTX di NVIDIA sono ormai oltre 600 e molti stanno per arrivare con pieno supporto per NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ed effetti ray-tracing avanzati. Viste le diverse novità, facciamo una breve panoramica sul bundle di Indiana Jones and the Great Circle, i dettagli sui recenti Driver Game Ready e gli titoli di questa settimana.

Il nuovo bundle Indiana Jones and the Great Circle GeForce RTX 40 Series è già disponibile. Fino al 29 dicembre, è possibile ottenere la Digital Premium Edition di Indiana Jones and the Great Circle (valore 99,99 dollari/euro) con l’acquisto di una scheda grafica o PC desktop GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER o 4070, oppure di un laptop con GeForce RTX 4090 Laptop, RTX 4080 Laptop, RTX 4070 Laptop.

Ma non è tutto, NVIDIA ci mette un bonus aggiuntivo, la Digital Premium Edition che consente l’accesso anticipato a Indiana Jones e il Grande Cerchio il 6 dicembre, in sostanza tre giorni prima della data di uscita ufficiale (9 dicembre).

Passando ai Driver GeForce Game Ready, per la precisione la versione 566.14 WHQL, questi ultimi offrono il supporto al day one per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024, due nuovi titoli molto attesi che presentano il supporto per DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution e NVIDIA Reflex.

Grazie alle impostazioni ottimali “one click“, presenti sia su NVIDIA Experience che su NVIDIA App, l’utente potrà configurare tutto in modo veloce e semplice; tra le altre novità NVIDIA ci dice di aver aggiunto altri cinque giochi agli oltre 1.300 già compatibili. Tra questi:

Call of Duty: Black Ops 6

Delta Force

Dragon Age: The Veilguard

Horizon Zero Dawn Remastered

Red Dead Redemption

Chiudendo con i giochi in uscita che supportano le varie tecnologie NVIDIA, ci sono quattro titoli molto attesi come: