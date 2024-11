Amazon starebbe attualmente sviluppando una nuova tecnologia innovativa per migliorare ulteriormente il processo di consegna dei pacchi e ottimizzare i costi che gravano attorno alle spedizioni. Si tratta di occhiali intelligenti progettati appositamente per i corrieri, studiati per rendere più agevole ed efficiente l’ultima fase del tragitto che un ordine compie prima di giungere a destinazione.

Questi occhiali, il cui progetto non è ancora stato reso pubblico ed è stato nominato da alcune persone vicine allo sviluppo, sono conosciuti internamente con il nome in codice di Amelia e sarebbero in grado di offrire ai corrieri una guida dettagliata passo dopo passo attraverso un piccolo schermo integrato.

Il loro obiettivo è quello di ridurre in maniera significativa i tempi di consegna, soprattutto nelle ultime fasi prima dell’arrivo a destinazione. Secondo Amazon, infatti, le fasi finali della consegna sono quelle che portano via più tempo, con i corrieri che devono districarsi nei vari quartieri o edifici e maneggiare decine di pacchi alla ricerca di quello giusto da consegnare al destinatario.

Questo progetto di Amazon servirebbe ad ottimizzare i costi

Per diminuire ulteriormente i tempi di questa ultima fase nella consegna, questi occhiali di Amazon potrebbero fornire indicazioni utili ai corrieri, indicando per esempio se girare a sinistra o destra agli incroci, se devono superare ostacoli come cancelli o scale o per evitare incontri indesiderati come cani lungo il percorso. Lo schermo sarebbe anche in grado di scattare foto ai pacchi come prova di avvenuta consegna.

L’utilizzo di questi occhiali intelligenti eliminerebbe inoltre la necessità per i corrieri di utilizzare dispositivi GPS portatili, consentendo loro di trasportare un maggior numero di pacchi contemporaneamente. Questo progetto sarebbe nato per ottimizzare i costi di consegna per ogni singolo pacco e mantenere la competitività nel mercato, soprattutto a causa della forte crescita di altre realtà nel suolo americano, come Walmart.

Si stima infatti che nell’ultimo trimestre i costi di spedizione e consegna per Amazon siano cresciuti dell’8%, per un totale di 23,5 miliardi di dollari. Per questo motivo il colosso dell’e-commerce si sta concentrando sugli “ultimi 100 metri”, ovvero le fasi finali della consegna che, se ottimizzate, farebbero risparmiare diversi minuti ai corrieri. E diversi minuti moltiplicati per le milioni di consegne che avvengono ogni giorno si traducono in un enorme risparmio economico.

L’azienda sta già implementando diversi metodi per arrivare a questo obiettivo: recentemente ha presentato un nuovo scanner da installare sul tetto dei furgoni di consegna che, una volta giunti a destinazione, attiva una luce verde sul pacco da consegnare, dando modo al corriere di risparmiare tempo nella ricerca del pacco giusto e nella lettura delle varie etichette.

Questi occhiali sarebbero un ulteriore passo in questa direzione e, secondo le fonti, si basano sulla tecnologia degli Echo Frames di Amazon. La tecnologia è però ancora in fase di sviluppo e potrebbero volerci ancora alcuni anni prima di vederli all’opera. Al momento l’azienda, secondo le fonti, si trova ancora ad affrontare sfide come l’autonomia della batteria, che allo stato attuale non arriverebbe a coprire l’intero turno lavorativo dei corrieri.