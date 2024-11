La suite Apple Intelligence è stata lanciata soltanto pochi giorni fa e il colosso di Cupertino si prepara ad introdurre nuove funzionalità con iOS 18.2, tutte disponibili senza costi aggiuntivi da sostenere.

Gli addetti ai lavori sono curiosi di scoprire quanto il pacchetto di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Apple aiuterà il produttore ad incrementare le vendite della serie iPhone 16 ma nelle scorse ore è stato scoperto un altro modo che l’azienda potrà sfruttare per incrementare i ricavi grazie alla sua offerta IA.

I progetti di Apple per Apple Intelligence

Apple non ha nascosto la crescente importanza dei ricavi generati dai servizi, in quanto essendosi decisamente allungati i cicli di aggiornamento dei dispositivi hardware, sono proprio i servizi che possono aiutare l’azienda statunitense a mantenere elevati i livelli di profitto.

E sono in tanti a ritenere che in futuro Apple Intelligence avrà un ruolo fondamentale in questo nuovo modello di business, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità IA ancora più avanzate a pagamento.

Tuttavia, dall’ultima versione beta di iOS 18.2 emerge che il colosso di Cupertino ha trovato un altro sistema per monetizzare Apple Intelligence senza far pagare direttamente gli utenti.

All’interno dell’app Impostazioni di iOS 18.2, infatti, è stata scoperta una nuova opzione “Aggiorna a ChatGPT Plus” e ciò significa che Apple ha in programma di pubblicizzare un abbonamento a pagamento offerto dal suo partner OpenAI, dal quale senza dubbio riceverà una percentuale.

Ricordiamo che con iOS 18.2 gli utenti potranno contare sull’integrazione di ChatGPT con Siri e gli strumenti di scrittura di Apple senza costi e la possibilità di fruire di funzionalità ulteriori con ChatGPT Plus rappresenta un valore aggiunto (e facoltativo).

Inoltre, ChatGPT Plus dovrebbe essere solo una delle possibili “Estensioni” che gli utenti iOS potranno acquistare e in futuro dovrebbe essere implementata la possibilità di acquistarne altre, come ad esempio Google Gemini Advanced.

In sostanza, Apple Intelligence potrebbe restare gratuita e le funzionalità aggiuntive dei servizi di terze parti potrebbero essere offerti a pagamento: il colosso di Cupertino in questo modo guadagnerebbe e, allo stesso tempo, non passerebbe per l’azienda “cattiva” che richiede soldi per le funzionalità IA.