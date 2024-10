Amazon, in contemporanea con l’annuncio della disponibilità dell’assistente Rufus, ha esteso anche in Italia una delle sue più recenti e innovative funzionalità: le sintesi delle recensioni generate dall’intelligenza artificiale. Questa funzione consente agli utenti di ottenere in pochi secondi una panoramica delle opinioni più comuni su un prodotto, evitando di dover leggere centinaia di recensioni individuali. Attraverso una breve descrizione, Amazon evidenzia i punti di forza e di debolezza segnalati dai clienti, facilitando una valutazione rapida prima dell’acquisto.

Come funzionano le sintesi delle recensioni di Amazon

La funzione, accolta da quasi un anno negli Stati Uniti, arriva ora in Italia per una vasta selezione di prodotti. Utilizzando recensioni verificate, l’IA di Amazon crea una sintesi che mette in risalto i principali aspetti positivi e negativi dei prodotti. Ad esempio, una recensione sintetica di una TV potrebbe elogiare la qualità dell’immagine e il contrasto dei colori, accennando anche a eventuali critiche su luminosità o facilità di installazione.

Questo sistema, progettato per filtrare le recensioni non autentiche, garantisce che le sintesi siano affidabili e rappresentative. La struttura della sintesi evidenzia solitamente i punti di forza, lasciando le eventuali criticità alla fine, in linea con la modalità di ordinamento dei prodotti già presente su Amazon.

Ecco un esempio sulla TV LG OLED Evo 42” su Amazon:

Prossimamente anche su Apple App Store

Amazon non è l’unica a implementare questa funzionalità. Anche Apple sembra aver sviluppato una funzionalità analoga per il suo App Store, che presto permetterà agli utenti di leggere una sintesi delle recensioni delle app prima di scaricarle. La tecnologia di Apple Intelligence riassumerà le opinioni più frequenti espresse dagli utenti, offrendo una panoramica chiara sulla qualità e sull’esperienza d’uso delle app. I riassunti, aggiornati automaticamente con l’aggiunta di nuove recensioni, saranno visibili per le app con un numero sufficiente di valutazioni e disponibili solo in determinate regioni.

Questa innovazione si accompagna all’impegno di Apple per la qualità delle recensioni: solo nel 2023, Apple ha rimosso oltre 152 milioni di recensioni fraudolente. Con l’introduzione delle sintesi, il percorso di scelta degli utenti diventa ancora più immediato e informato. Certo viene da chiedersi perché scrivere una recensione se poi nessuno la leggerà più.