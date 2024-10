Sulla console Nintendo Switch di prossima generazione circolano indiscrezioni da diverso tempo, tuttavia il colosso di Kyoto non ha ancora rivelato nulla oltre al fatto che sta lavorando su una nuova console Switch.

In base alle precedenti voci di corridoio Nintendo Switch 2 verrebbe lanciata tra marzo e aprile del 2025, ma ora sembra che l’azienda giapponese sia vicinissima all’annuncio della nuova console.

Secondo quanto riferito da PH Brazil, alla prossima conferenza per gli investitori del 5 novembre Nintendo avrebbe intenzione di rivelare la Switch 2 e tutte le sue nuove funzionalità al pubblico in modo da avere qualcosa che possa impressionare gli investitori.

L’annuncio della console Nintendo Switch 2 arriverebbe a giorni

La fonte riferisce che Nintendo Switch 2 verrà mostrata tra oggi e il 31 ottobre e quindi la società avrebbe circa sei mesi per far lievitare l’entusiasmo e l’interesse per la sua nuova console di punta.

In Giappone gli anni fiscali iniziano il 1° aprile, quindi Nintendo potrebbe rilasciare la console prima o dopo questa data a seconda della sua prevista traiettoria finanziaria.

Guardando al passato Nintendo Switch è stata presentata al mondo il 20 ottobre 2016, quasi cinque mesi prima del suo lancio ufficiale sul mercato, quindi le premesse ci sono, ma per ora non c’è ancora nulla di ufficiale.