Se stavate cercando la Nintendo Switch in versione OLED da acquistare a buon prezzo questa è l’occasione giusta perché è disponibile oggi ad un prezzo decisamente allettante. Il merito è di un nuovo coupon che permette di risparmiare altri 30 euro rispetto all’offerta in pagina, cumulando così ben due promozioni. Passiamo subito ai dettagli dell’offerta, onde evitare rischi di esaurimento delle scorte.

Le Nintendo Switch OLED è in offerta a un prezzone

L’offerta si trova su Aliexpress ma mettiamo subito le mani avanti: non c’è alcuna tassa doganale da pagare e la spedizione è rapida. Prima di linkarvi l’offerta, due parole sul coupon messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce cinese. Si tratta di una serie di buoni sconto in vigore da oggi, 1 novembre fino al 7, che valgono da 5 a 50€ di sconto su una lunga serie di prodotti, compresa la Nintendo Switch di cui sopra, per l’appunto.

L’unico requisito sono le soglie di spesa, come indicato qui:

Coupon di 5€ su un ordine minimo di 39€, codice: CDIT05

Coupon di 10€ su un ordine minimo di 79€, codice: CDIT10

Coupon di 15€ su un ordine minimo di 119€, codice: CDIT15

Coupon di 30€ su un ordine minimo di 229€, codice: CDIT30

Coupon di 50€ su un ordine minimo di 349€, codice: CDIT50

Come si usano? Basta inserire il codice nello spazio apposito del carrello, prima di effettuare il pagamento.

Ciò detto, passiamo alla Nintendo Switch in offerta, che proprio grazie a questo buono sconto è disponibili a un prezzo particolarmente basso. Nintendo Switch OLED è infatti in offerta a 237,53 euro invece di 299 euro, a cui potete applicare il coupon CDIT30 per arrivare a soli 207,53 euro.