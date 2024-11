Il mese scorso Amazon ha aggiornato la serie di e-reader Amazon Kindle introducendo varie novità, tra le quali spicca Kindle Colorsoft, il primo Kindle a colori dell’azienda.

Purtroppo ci sono già delle segnalazioni di utenti che stanno riscontrando dei problemi con questo nuovo dispositivo, in particolare con lo schermo.

Il problema lamentato è quello segnalato su Reddit dall’utente TheVloginator, ossia che Kindle Colorsoft sembra avere una leggera tinta giallastra nella parte inferiore dello schermo.

Gli schermi dei Kindle Colorsoft mostrano una strana tinta giallastra

L’esperienza offerta da un e-reader con display a colori è leggermente diversa rispetto a quella offerta da un dispositivo con pannello monocromatico, ma in questo caso sembra trattarsi di un difetto del prodotto.

Spesso problemi di questo tipo sono di natura hardware, ma in questo caso Amazon sembra dell’idea che la colpa potrebbe essere del software, in quanto l’azienda starebbe parlando di un aggiornamento software progettato per risolvere questo problema del display.

Good e-Reader segnala che Amazon starebbe ritardando le consegne dei Kindle Colorsoft, posticipando le spedizioni dei dispositivi presumibilmente per allinearsi con la disponibilità dell’aggiornamento software. Stando a quanto riportato Amazon starebbe sospendendo le consegne per una settimana o più.

Il problema della barra giallastra è una pessima pubblicità per Kindle Colorsoft che al momento ha delle recensioni tutt’altro che positive.