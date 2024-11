Netflix ha inaugurato i suoi contenuti interattivi nel 2017 e l’anno seguente la piattaforma ha lanciato Black Mirror: Bandersnatch, il cui successo aveva stimolato l’azienda ad incrementarne l’offerta. Ora Netflix ha confermato che eliminerà gran parte dei contenuti interattivi presenti sulla sua piattaforma.

Netflix rimuoverà quasi tutti i contenuti interattivi a partire dal 1° dicembre

Netflix ha confermato a The Verge che rimuoverà quasi tutti i suoi show e film interattivi a partire dal 1° dicembre 2024. La pagina dedicata di Netflix elenca 24 titoli, ma ne rimarranno solo quattro: Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. il Reverendo, Ranveer vs. Wild con Bear Grylls e Scuola di sopravvivenza.

La portavoce di Netflix Chrissy Kelleher ha affermato:

“La tecnologia ha raggiunto il suo scopo, ma ora è limitante perché ci concentriamo sugli sforzi tecnologici in altri settori”

Questa decisione rappresenta un altro esempio di come Netflix si stia sforzando di trovare il suo posto nel panorama del gaming.

La piattaforma vanta una rispettabile lista di giochi per dispositivi mobili che sono sempre più basati sui suoi reality show, tuttavia la società ha recentemente chiuso il suo studio di giochi AAA ancora prima di rilasciare un titolo, inoltre la versione beta dello streaming di giochi di Netflix è ancora in fase di test.

Netflix ha deciso di concentrare gli sforzi altrove, infatti ha recentemente lanciato la nuova funzionalità “Momenti” su Android e iOS.