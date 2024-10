La divisione gaming di Netflix è nota soprattutto per i suoi titoli indie per dispositivi mobili, ma il colosso dello streaming ha mostrato di avere ambizioni nella categoria dei giochi AAA, assumendo dirigenti da franchise di alto profilo come Halo, Overwatch e God of War.

Ora sembra che Netflix stia per abbandonare questa ambizione, poiché ha chiuso il suo studio di giochi AAA noto come Team Blue, uno dei pochi studi interni creati da Netflix negli ultimi anni nell’ambito della sua espansione nel settore dei videogiochi.

Netflix chiude la divisione giochi AAA

A partire da ottobre 2024 i tre veterani del gaming non fanno più parte di Netflix, nonostante stessero lavorando a un gioco AAA multipiattaforma con una IP completamente nuova, inoltre a luglio Netflix aveva assunto un ex dirigente di Epic Games.

I giochi di Netflix sono accessibili tramite l’app della piattaforma e riproducibili direttamente sul proprio dispositivo, quindi si adattano abbastanza bene alla sua strategia di streaming complessiva dell’azienda.

D’altro canto finanziare lo sviluppo di un gioco AAA multipiattaforma è un’impresa ambiziosa ed economicamente rischiosa, quindi è possibile che Netflix abbia deciso di non fare il passo più lungo della gamba.