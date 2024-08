Attualmente il mercato dei visori vede Apple e Meta come protagonisti. Il colosso di Cupertino offre Apple Vision Pro che è orientato ai clienti business, mentre l’azienda di Mark Zuckerberg si rivolge a un’utenza domestica con Meta Quest.

Ora sembra che un terzo colosso tecnologico sia in procinto di scendere nel campo della realtà virtuale e aumentata.

Microsoft potrebbe lanciare il suo visore XR l’anno prossimo

Secondo quanto riportato da The Elec, Samsung Display starebbe fornendo a Microsoft centinaia di migliaia di pannelli micro-OLED per un imminente visore che sfiderebbe Apple Vision Pro.

Il visore per realtà mista di Microsoft si concentrerebbe su attività di intrattenimento, come il gaming e la visione di film e se il lavori proseguirebbero con il ritmo attuale, il prodotto potrebbe debuttare l’anno prossimo.

A parte questo non abbiamo altre informazioni sul presunto visore di Microsoft, ma possiamo aspettarci che l’azienda colmerà le lacune dei prodotti esistenti.

L’ingresso di Microsoft nella realtà virtuale potrebbe rappresentare il terzo incomodo per Apple e Meta, ma anche ridare fiducia a un settore che ha perso parecchio appeal negli ultimi anni.

Lo stesso Vision Pro non ha soddisfatto le aspettative di Apple, non ultimo per il prezzo impegnativo, tant’è che la società potrebbe lanciare una variante più economica del visore entro la fine dell’anno prossimo.