AMD ha tolto finalmente i veli al Ryzen 7 9800X3D, probabilmente uno dei processori consumer più attesi di questo 2024 in ambito PC gaming e in particolare nel segmento desktop di fascia alta. L’ultimo top di gamma AMD destinato alle build gaming inaugura di fatto la nuova generazione di CPU Ryzen che sfruttano la tecnologia 3D V-Cache, ovvero una cache 3D aggiuntiva condivisa che permette di incrementare notevolmente le prestazioni nella maggior parte giochi.

Il nuovo arrivato in casa AMD sposa l’ultima architettura CPU AMD Zen5 vista sugli altri modelli Ryzen 9000 con socket AM5, mirando non solo a incrementare le prestazioni generazione su generazione, ma anche di distanziare il più possibile il competitor Intel e i più recenti modelli della serie Core Ultra 200S.

Per far questo AMD ha cercato, come vedremo a breve, di ottimizzare ulteriormente il già ottimo Ryzen 7 7800X3D, non solo aggiornando semplicemente i core Zen4, ma apportando almeno un’importante modifica nel layout che a quanto pare dovrebbe aiutare ulteriormente a ottimizzare le prestazioni e le temperature del chip.

Ma vediamone meglio le caratteristiche tecniche e, in attesa di provare con mano la CPU, i benchmark interni forniti da AMD, possiamo dire molto buoni e comunque in linea con quanto emerso dalle indiscrezioni degli ultimi giorni.

AMD Ryzen 7 9800X3D: un nuovo riferimento per le build gaming ad alte prestazioni

Del Ryzen 7 9800X3D in realtà sappiamo quasi tutto, possiamo dire che mancava solo l’annuncio ufficiale di AMD e, cosa altrettanto importante, la conferma del prezzo di listino, anticipiamo non proprio basso. Facendo un breve recap, il Ryzen 7 9800X3D ricalca le caratteristiche del suo predecessore, proponendo di fatto una soluzione da 8 core e 16 thread; la frequenza base è molto elevata, 4,7 GHz, mentre come per i modelli di precedente generazione il Boost clock è più contenuto di un Ryzen 7 9700X a 8 core, ovvero 5,2 GHz contro 5,5 GHz (9700X).

Una delle novità introdotte dal Ryzen 7 9800X3D è rappresentata dal riposizionamento della Cache 3D; sui precedenti modelli la cache era posizionata sopra il CCD (Core Complex Die, che integra i core CPU), mentre ora è stata spostata nella parte inferiore, il tutto secondo AMD con un impatto positivo sulle temperature di esercizio. La nuova CPU AMD può contare quindi su tutte le migliorie implementate dal produttore sui Ryzen 9000 “Granite Ridge”, non solo per quanto riguarda il miglioramento di IPC e prestazioni offerto da Zen5, ma anche sotto il profilo dell’efficienza, dei consumi e della grafica integrata; a bordo infatti è presente anche un chip grafico integrato basato su architettura RDNA2 (che non guasta mai).

Venendo al pezzo forte di questo Ryzen 7 9800X3D, la vera differenza rispetto al Ryzen 7 9700X è rappresentata appunto dalla cache 3D aggiuntiva da 64 MB, per un totale quindi di 104 MB di cache a disposizione di tutto il chip. Non dimentichiamo il supporto PCI-E 5.0 e DDR5 (AMD EXPO), mentre il socket rimane il solito AM5 con un TDP impostato a 120 watt.

AMD Ryzen 7 9800X3D: ecco come va nei benchmark interni dell’azienda

Il Ryzen 7 9800X3D sarà disponibile dalla prossima settimana, ovvero quando dovrebbero andare online tutte le recensioni indipendenti. Nel frattempo però AMD non perde tempo e ci fornisce alcune slide interne relative alle prestazioni. Solitamente consigliamo di prendere sempre con le pinze questo tipo di test, tuttavia riscontriamo valori in linea con quanto emerso dagli ultimi leak sparsi per il web (verificheremo di persona comunque).

AMD ci dice che rispetto a un Ryzen 7 7800X3D il miglioramento medio nei giochi è dell’8%, con un boost prestazionale più accentuato in particolari titoli e, più in generale, un incremento degli FPS minimi.

Non manca un confronto con il nuovo Intel Core Ultra 9 285K, battuto secondo AMD con uno scarto medio del 20% (anche più in alcuni giochi), mentre non è stato condotto alcun test rispetto al Core i9-14900K o in ambiti diversi dal gaming.

Scheda tecnica AMD Ryzen 7 9800X3D

Architettura Zen5

Nodo produttivo 4nm

8 Core / 16 Thread

Frequenza base 4,7 GHz

Frequenza Boost 5,2 GHz

Cache L3 32 MB + 64 MB 3D V-Cache (104 MB totali)

TDP 120 watt

Socket AM5

DDR5 e PCI-E 5.0

Lancio 7 novembre 2024

Prezzo 479 dollari

Quanto costa e quando sarà disponibile AMD Ryzen 7 9800X3D

AMD Ryzen 7 9800X3D sarà disponibile dal 7 di novembre a un prezzo di listino di 479 dollari, ovvero 30 dollari in più rispetto a un Ryzen 7 7800X3D al lancio, modello quest’ultimo che attualmente si può acquistare su Amazon Italia a 485 euro.