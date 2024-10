A pochi giorni di distanza dal debutto dei processori Intel Core Ultra 200S, la nuova piattaforma Intel Arrow Lake inizia a macinare risultati, soprattutto per quanto riguarda la gestione e le prestazioni delle memorie DDR5 a frequenze spinte.

In tale contesto i partner si stanno dando molto da fare, tra questi in prima linea c’è ASUS che, in partnership con G.Skill, ha appena annunciato un nuovo record mondiale in overclock per le memorie DDR5, oltre 12.000 MT/s. Ma vediamo tutti i dettagli.

Il nuovo record DDR5 di ASUS e G.Skill su piattaforma Intel Z890

Che la piattaforma Intel Arrow Lake-S sia molto valida nella gestione della RAM DDR5 lo avevamo intuito subito dalle nostre recensioni, tuttavia il risultato ottenuto dal team di overclocker ASUS ROG capitanato da Safedisk è a dir poco notevole. Per l’occasione è stata utilizzata una scheda madre ASUS ROG Maximus Z890 Apex, abbinata a un Intel Core Ultra 9 285K e un kit di memorie DDR5 G.Skill Trident Z5 RGB, il tutto condito da una buona dose di azoto liquido e il classico setup “elaborato” che accompagna queste sessioni di test.

La scheda ASUS in questione è tra le migliori della sua categoria per l’overclock di CPU e memorie; non a caso a bordo troviamo tutte le tecnologie e funzionalità ASUS dedicate all’overclock estremo, un VRM a 22+1+2+2 fasi e un design a layout a due slot DDR5 (l’ideale per spingere le frequenze). Analizzando i dettagli della validazione, notiamo che il record, per la precisione 12.112 MT/s, è stato ottenuto in modalità single-channel; i timing sono super rilassati, con un CAS Latency impostato a 52, quindi al momento un puro esercizio di stile.

Non dimentichiamo infatti l’imminente arrivo sul mercato dei nuovi moduli di memoria RAM DDR5 CUDIMM, un’evoluzione delle attuali DDR5 (retrocompatibili) che, grazie alla presenza di un Client Clock Driver integrato sul modulo, permettono di stabilizzare meglio il segnale a frequenze di clock elevate. A differenza delle comuni e attuali UDIMM, le DDR5 CUDIMM partono da una velocità base di 6.400 MT/s per arrivare anche a 8.000-10.000 MT/s, il tutto richiamando il profilo XMP 3.0 dal BIOS della scheda madre. Le DDR5 CUDIMM arriveranno a novembre da aziende come Kingston, Corsair, G.Skill e molti altri, al momento non sono noti i prezzi.