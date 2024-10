Kingston è tra i primi big di settore a sposare la nuova tipologia di memorie DDR5 CUDIMM ad alte prestazioni, supportate per intenderci dai processori Intel Core Ultra 200S e dalle recenti schede madri con chipset Intel Z890 basate su socket LGA 1851. Si parla ormai da mesi di questa nuova generazione di moduli DDR5, capaci di garantire velocità di trasferimento nettamente superiori alle già ottime UDIMM grazie a particolari accorgimenti che permettono frequenze di clock molto più spinte rispetto al passato.

Kingston per l’occasione svela l’imminente debutto sul mercato della gamma FURY Renegade DDR5 CUDIMM, un linea di RAM che abbiamo già avuto modo di provare in passato con ottimi risultati anche dal punto di vista dell’overclock.

FURY Renegade DDR5 CUDIMM: prestazioni al top con velocità oltre gli 8.000 MT/s

Come anticipato poco sopra, le FURY Renegade DDR5 CUDIMM supportano appieno la nuova piattaforma Intel Arrow Lake con chipset serie 800 (Z890 per il momento), la prima della sua categoria a utilizzare i “Clock Driver” su moduli CUDIMM.

Le DDR5 CUDIMM, Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module, sono molto veloci, non a caso partono da una base di 6.400 MT/s rispetto alle comuni DDR5 4.800 MT/s. In pratica si tratta di moduli UDIMM e/o SODIMM che integrano un componente CKD (Client Clock Driver) aggiuntivo; quest’ultimo bufferizza e gestisce il segnale di clock proveniente dal processore, così da migliorare l’integrità del segnale al modulo nonché la capacità di operare a frequenze più spinte con una migliore stabilità

I moduli CUDIMM FURY Renegade proposti da Kingston sono disponibili in versione RGB e non RGB, così come per le attuali DDR5 UDIMM presenti a listino; a bordo è presente un buon sistema di dissipazione con un’estetica che non stravolge i modelli di precedente generazione (questo è sempre soggettivo). Riguardo le prestazioni infine, tutti i moduli in questione sono dotati di profilo XMP (3.0) a 8.400 MT/s con un CAS Latency impostato a CL40; al momento non abbiamo ulteriori dettagli, ma presumiamo che la tensione operativa sarà di 1,45 Volt, richiamata automaticamente nel BIOS quando abilitiamo l’opzione Intel Xtreme Memory Profile.

Una Kingston molto entusiasta per questo annuncio, così come testimoniano le parole di Iwona Zalewska, DRAM business manager di Kingston EMEA.

I nostri nuovi moduli CUDIMM da 8400 MT/s sono stati accuratamente testati, conseguendo l’approvazione dei principali produttori di schede madri, oltre che la certificazione Intel XMP relative alle nuove schede madri Intel Z890 con processori Intel Core Ultra Serie 2. Con i nuovi moduli DDR5 CUDIMM overcloccabili potremo soddisfare le esigenze di una gamma più ampia di professionisti, che puntano a prestazioni di alto livello e vogliono superare i limiti dei loro sistemi, senza compromettere l’integrità del segnale

Quando arrivano e quanto costano le Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s

I nuovi moduli ad alte prestazioni Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM saranno disponibili dal prossimo 18 novembre; al momento l’azienda non ha fornito dettagli sui prezzi di listino, mentre a seguire riportiamo tutti i modelli della gamma CUDIMM: