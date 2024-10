Nella mattinata di oggi, 28 ottobre, Xiaomi ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di due nuove televisioni: Xiaomi TV MAX 2025 e Xiaomi TV S Mini LED 2025. Nonostante il suffisso “2025”, si possono già comprare entrambe, due modelli di fascia media con Google TV disponibili in varie dimensioni da 55 a 100 pollici di diagonale.

Caratteristiche, funzioni e immagini

Xiaomi TV MAX 2025

Iniziamo dalla più grande e costosa Xiaomi TV MAX 2025 (nell’immagine di copertina). Si tratta di una smart TV disponibile in due dimensioni, da 85 e da 100 pollici, con Google TV integrato, l’interfaccia utente di Big G per i televisori, TV con Google Assistant, Chromecast, Miracast e Apple AirPlay.

Gli schermi sono dei QLED con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), frequenza di aggiornamento di 144 Hz (240 Hz attivando la modalità Game Boost), MEMC a 120 Hz (la tecnologia di compensazione dei movimenti che ottimizza la resa delle immagini in movimento) e copertura dello spazio colore DCI-P3 del 94%. Montano una CPU quad cortex A73, una GPU Mali-G52 (2EE) MC1, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda invece il sistema audio delle Xiaomi TV MAX 2025, ci sono due altoparlanti da 15 W ciascuno con supporto al Dolby Atmos. Presente anche un sistema basato sull’intelligenza artificiale che dovrebbe garantire una qualità maggiore delle immagini. Oltre alla modalità Game Boost citata, chi gioca potrebbe apprezzare anche la modalità a bassa latenza automatica (fino a 4 ms), la frequenza di aggiornamento variabile (VRR a 144 Hz), l’ingresso HDMI 2.1, il Wi-Fi 6 e la certificazione AMD FreeSync Premium.

Xiaomi TV S Mini LED 2025

Tre dimensioni diverse invece per Xiaomi TV S Mini LED 2025, nuovo modello acquistabile nelle varianti da 55, 65 e 75 pollici. Come intuibile dal nome, gli schermi sono dei mini LED, con la medesima risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e dello spazio cromatico DCI-P3, del 94%, e almeno 308 zone di local dimming (modello da 55″), le aree di oscuramento locale in cui viene gestita la retroilluminazione, per intenderci. La luminosità, per motivi legati alla tecnologia impiegata, è quasi tripla rispetto alla TV citata, con un picco di 1200 nit che dovrebbe garantire una buona visibilità nella maggior parte delle situazioni, a cui si adatta automaticamente regolandone l’intensità.

Non cambia invece la frequenza di aggiornamento dello schermo, pari a 144 Hz, variabile e con picco di 240 Hz attivando la modalità Game Boost; c’è anche la tecnologa MEMC 4K a 120 Hz. Come non cambia il cuore di Xiaomi TV S Mini LED 2025 rispetto alla televisione suddetta, con una CPU quad cortex A73, una GPU Mali-G52 (2EE) MC1, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, con anche un sistema di ottimizzazione AI pensato per ottimizzare le immagini.

Sono invece un po’ meno potenti i due altoparlanti stereo, da 12,5 W ciascuno (audio con Dolby Atmos e IMAX Enhanced), ma non cambia il resto: c’è il Wi-Fi 6, HDMI 2.1, certificazione FreeSync Premium di AMD, Google TV e varie funzioni smart fra cui supporto a Google Assistant, Chromecast e Apple AirPlay.

Prezzi, versioni e disponibilità

Come anticipato, entrambe le nuove televisioni di Xiaomi si possono già comprare sul sito ufficiale (a breve dovrebbero arrivare anche su Amazon), prodotti disponibili in un’unica colorazione nera nelle seguenti versioni e prezzi: