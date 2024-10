Se state cercando un nuovo notebook che abbia delle buone prestazioni e che sia nel contempo facilmente trasportabile e abbastanza leggero, questa è un’occasione che dovreste tenere in considerazione. Su Amazon, oggi è in offerta la versione da 16″ di Samsung Galaxy Book3 Pro con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, un ottimo computer portatile considerando il rapporto fra qualità e prezzo raggiunto con lo sconto odierno.

Prezzo al minimo per Samsung Galaxy Book3 Pro 16″ su Amazon

Pur essendo stati annunciati sul nostro mercato i nuovi modelli, più di recente anche il primo della nuova serie, la famiglia Samsung Galaxy Book3 è ancora un riferimento sul mercato dei computer portatili di fascia medio-alta, anche per via del fatto che la nuova generazione introduce poche novità. Soprattutto in occasione di sconti come questi, merita prenderli in considerazione alla luce del fatto che garantiscono prestazioni e portabilità a prezzi tutto sommato abbordabili.

Il protagonista dell’offerta in questione, come anticipato, è Samsung Galaxy Book3 Pro, un notebook portatile che, nella versione scontata su Amazon, si presenta con un processore Intel Core i7-1360P affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB, specifiche che bastano per soddisfare la maggior parte degli utenti in circolazione.

Per il resto, vanta un display da 16″ Dynamic OLED 2X con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, monta un touchpad molto ampio, diverse porte, un sistema audio firmato AKG con 4 altoparlanti e una scocca in alluminio che contribuisce a tenere basso il peso, di circa 1,56 kg, piuttosto contenuto considerando che si tratta di un computer portatile da 16 pollici.

Grazie all’offerta di Amazon in vigore in queste ore, è possibile risparmiare 1.100 euro rispetto al listino. Si tratta del prezzo più basso mai visto su Amazon per Samsung Galaxy Book3 Pro 16″ così configurato: 999 euro invece di 2099 euro (prezzo di listino, quello mediano su Amazon è di 1635,16 euro in questa configurazione). Visto che, come spesso accade, le scorte potrebbero esaurirsi a breve, vi lasciamo il link diretto per acquistarlo.

C’è anche sul sito di Unieuro allo stesso prezzo, o in alternativa potreste considerare anche il modello con 1 TB di spazio d’archiviazione, disponibile su Amazon in offerta al prezzo di 1249 euro.

Come al solito, vi ricordiamo che questi prezzi sono spesso soggetti a variazioni, che potrebbero verificarsi nel giro di poche ore dalla pubblicazione dell’articolo.

