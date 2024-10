Corsair amplia la propria offerta di dissipatori a liquido e annuncia il debutto sul mercato del nuovo top di gamma iCUE LINK Titan RX LCD, affiancato da un’altra interessante new-entry rappresentata dalla serie di AiO Nautilus RS, entrambi disponibili nelle varianti da 240 e 360 millimetri.

Le ultime proposte di Corsair mirano ovviamente a ottimizzare le prestazioni termiche, ma allo steso tempo guardano al design e a facilitare l’installazione e la manutenzione per i PC builder. In tutto questo ovviamente non manca il supporto per le più recenti piattaforme desktop, in primis gli Intel Core Ultra 200S Arrow Lake freschi di lancio. Ma vediamo tutti i dettagli.

Corsair iCUE LINK TITAN RX LCD: un nuovo riferimento per gli AiO

Portando avanti nel migliore dei modi la tradizione di prodotti come il Titan RX RGB, il nuovo arrivato iCUE LINK TITAN RX LCD punta a garantire prestazioni al top, offrendo la massima personalizzazione e la possibilità di monitorare il sistema grazie al piccolo display LCD IPS da 2,1” (480x480P) con luminosità 600 nit, gestibile tra l’altro con il software proprietario Corsair iCUE.

Le prestazioni del nuovo iCUE LINK TITAN RX LCD sono garantite dal sistema di raffreddamento FlowDrive, alimentato da un motore trifase che non solo migliora le prestazioni, ma offre a detta dell’azienda una migliore efficienza energetica abbinata a un taglio della rumorosità sotto carico.

Disponibile in due varianti, con radiatore da 240 e 360 millimetri, il dissipatore Corsair può contare anche sulle ventole Corsair RX RGB, dotate di tecnologia AirGuide e ottimizzate per garantire un’elevata pressione statica con livelli di rumorosità ridotti. Parliamo di ventole PWM da 120 mm che supportano la modalità Zero RPM ma possono spingersi sino a un regime di 2.100 RPM, ovviamente gestibili via software con iCUE anche con profili personalizzati.

Rimanendo in tema software, Corsair annuncia anche l’integrazione in-app con GIPHY, una delle principali fonti di animazioni, videoclip e altri contenuti che potranno essere applicati al display del TITAN RX LCD. Al pari di altri prodotti della gamma Corsair iCUE LINK, anche il nuovo TITAN RX LCD permette di semplificare e velocizzare l’installazione grazie al connettore proprietario con collegamenti a cascata che si abbina al Corsair System Hub.

Riguardo la compatibilità invece, sono supportati tutti i più recenti socket AMD e Intel, compreso il nuovissimo LGA 1851 che equipaggia i Core Ultra 200S; in dotazione troveremo diversi accessori e uno strato di pasta termica XTM70 ad alte prestazioni applicato sulla generosa piastra in rame.

Corsair Nautilus RS e Nautilus RS ARGB: per chi guarda al budget

Per chi mira a una soluzione meno spinta, o comunque in una fascia di prezzo inferiore, Corsair offre ora la gamma Corsair Nautilus RS e Corsair Nautilus RS ARGB che, allo stesso tempo, non rinuncia a prestazioni e a semplificare l’installazione nel case.

La gamma Nautilus RS è disponibile in nero nelle versioni da 240 mm e 360 mm, mentre il modello Nautilus RS ARGB è disponibile sia in nero che in bianco con le stesse dimensioni e un’illuminazione ARGB personalizzabile. Corsair non ha condiviso molti dettagli tecnici sul blocco pompa-waterblock, confermando comunque una buona efficienza e un nuovo design della base in rame, leggermente convessa e con pasta termica preapplicata (XTM60).

Come anticipato, questi sistemi AiO sono disponibili con radiatori da 240 mm o 360 mm, mentre per le ventole Corsair sceglie i modelli RS120 da 120 mm con AirGuide e cuscinetti magnetici a cupola. Sulla variante Nautilus RS le ventole sono di colore nero, mentre come potrete intuire il modello Nautilus RS ARGB supporta l’illuminazione ARGB a otto LED, anche sul waterblock; in entrambi i casi parliamo di ventole PWM da 2.100 RPM che possono essere collegate in serie per semplificare il cablaggio.

Come per il nuovo modello di punta Corsair, anche i dissipatori Nautilus RS supportano i più recenti modelli di CPU su socket Intel LGA 1700 e 1851, nonché i Ryzen 9000 e tutti i modelli su socket AM5 e AM4.

Quanto costano e dove acquistare i nuovi dissipatori AiO Corsair

I nuovi dissipatori CORSAIR sono disponibili da subito sul il sito del produttore e presso i maggiori rivenditori e partner Corsair. iCUE LINK TITAN 240 RX LCD costa 264,90 euro, mentre la variante da 360 mm sale a 299,90 euro. Per i modelli Nautilus RS invece si parte da 104,90 euro per arrivare a 139,90 euro del modello Nautilus 360 RS ARGB. A seguire vi lasciamo qualche link per l’acquisto.