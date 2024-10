Apple si prepara a una serie di annunci significativi per la gamma Mac, che inizieranno il prossimo lunedì, 28 ottobre 2024. Sarà una “settimana di Mac,” come l’ha definita la stessa Apple, durante la quale assisteremo al lancio dei nuovi modelli con chip M4. A differenza delle presentazioni tradizionali, questa volta l’azienda ha optato per una serie di aggiornamenti distribuiti su più giorni anziché un unico evento. Gli appassionati del marchio potranno scoprire ogni giorno novità su MacBook, iMac e il vociferato Mac Mini con nuovo design.

Novità e caratteristiche del chip Apple Silicon M4

Il chip M4, già visto in azione sui nuovi iPad Pro, rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello precedente, M3. Realizzato con tecnologia a 3 nm e istruzioni ARM v9.2, l’M4 è stato progettato per offrire prestazioni avanzate e maggiore efficienza. Questo System on a Chip (SoC) integra una CPU con 10 core, di cui 4 dedicati alle prestazioni e 6 all’efficienza, oltre a un Neural Engine potenziato, in grado di gestire fino a 38.000 miliardi di operazioni al secondo. Apple ha evidenziato che il nuovo Neural Engine è 60 volte più veloce rispetto alla prima generazione, migliorando soprattutto le operazioni legate all’intelligenza artificiale e al machine learning.

Anche la GPU è stata aggiornata: con i suoi 10 core basati sull’architettura del chip M3 e l’implementazione del Dynamic Caching, migliora notevolmente la gestione della memoria, rendendola più efficiente. Questo si traduce in prestazioni grafiche superiori, ideali per applicazioni professionali e per chi utilizza programmi di grafica avanzata.

I nuovi Mac attesi, a partire dal 28 ottobre

Durante la settimana di annunci, ci si aspetta il lancio di diversi modelli aggiornati, tra cui:

MacBook Pro da 14 pollici nella sua versione di fascia bassa, dotato del nuovo M4;

nella sua versione di fascia bassa, dotato del nuovo M4; MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia alta, entrambi con il chip M4;

di fascia alta, entrambi con il chip M4; iMac , con un design aggiornato e prestazioni potenziate grazie all’M4;

, con un design aggiornato e prestazioni potenziate grazie all’M4; Mac Mini, che potrebbe presentare un design rinnovato, più compatto e simile alle dimensioni dell’Apple TV.

Trovate ulteriori dettagli nel nostro recente articolo che raccoglie gli ultimi rumor sui nuovi Mac.

Apple ha già creato aspettative con una serie di post sui social, inclusi brevi video animati in cui appare il numero “4”, simbolo della nuova generazione di processori che verranno annunciati. Per chi è in attesa di aggiornare il proprio dispositivo o di scoprire le novità tecniche, Apple ha dato appuntamento a lunedì per l’inizio di questa settimana di Mac.