Se siete alla ricerca di un tracker, Anker potrebbe avere una nuova valida proposta: stiamo parlando di Eufy Security SmartTrack Card E30.

Si tratta di quella che può essere considerata un’alternativa ad Apple AirTag, caratterizzata dalle dimensioni di una carta di credito e dalla disponibilità di una batteria ricaricabile, grazie alla quale tale piccolo accessorio dovrebbe essere in grado di garantire una lunga durata nel tempo.

Le principali caratteristiche di Anker Eufy Security SmartTrack Card E30

Con un post su Reddit il team di Anker ha annunciato che il suo nuovo tracker, già autorizzato dall’FCC (Federal Communications Commission), è oramai pronto per il suo esordio ufficiale sul mercato.

Tra le principali caratteristiche di Eufy Security SmartTrack Card E30 (Model T87B1) il team di Anker mette in evidenza il supporto alla rete Apple Find My, la batteria capace di garantire un’autonomia di un anno (con la possibilità di ricaricarla grazie ad un adattatore USB Type-C), un allarme da 80 dB, un codice QR opzionale per le informazioni di contatto, una scocca spessa solo 2,4 mm e capace di resistere all’acqua.

In virtù del suo design, questo dispositivo è pensato per il tracciamento e la localizzazione dei portafogli ma può ovviamente essere utilizzato anche per localizzare altre cose.

Anker precisa che Eufy Security SmartTrack Card E30 sarà presto disponibile su Amazon ma il produttore al momento non si è voluto sbilanciare sul prezzo, che dovrebbe essere più elevato rispetto a quelli dei modelli dell’azienda già in commercio (ciò a causa della batteria ricaricabile).

Considerato che il modello con batteria non ricaricabile su Amazon costa 19,99 euro, probabilmente questo nuovo supererà la soglia dei 30 euro. Staremo a vedere.