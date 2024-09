SwitchBot amplia la sua gamma di dispositivi smart con l’annuncio del nuovo Wallet Finder Card, dispositivo pensato per essere utilizzato in un portafoglio, sfruttando la rete Dov’è di Apple ma anche per diverse altre funzionalità. Il nuovo prodotto di Switch Bot è uno smart tracker sottile e leggero che può tornare utilissimo in tanti contesti d’uso. Vediamo le caratteristiche complete del dispositivo.

SwitchBot Wallet Finder Card nei dettagli

Wallet Finder Card è uno smart tracker pensato per essere utilizzato in un portafogli. Le dimensioni sono quelle di una tessera e lo spessore è di appena 2,5 mm. Si tratta, quindi, di un dispositivo molto più comodo da utilizzare, in vari contesti, rispetto ad altri dispositivi come gli AirTag.

Il tracker utilizza la rete Dov’è di Apple, senza la necessità di ricorrere ad applicazioni aggiuntive per il rilevamento della posizione ed include una funzione di alert sonoro con un suono che può arrivare fino a 78 dB, per aiutare gli utenti a rilevare facilmente la posizione di un dispositivo (come il portafogli).

Ricorrendo a Wallet Finder Card è possibile ricevere notifiche immediate sullo smartphone, nel caso in cui il dispositivo si allontani troppo dalla propria posizione (in questo modo, ad esempio, è possibile evitare di dimenticare il portafogli).

C’è anche la possibilità di condividere la posizione dell’oggetto tracciato con amici e parenti oltre che di usare il Wallet Finder Card per individuare la posizione dello smartphone o del tablet (premendo due volte l’apposito tasto della card).

Il dispositivo può essere utilizzato anche come chiave d’accesso, grazie al chip NFC, quando abbinato a SwitchBot Keypad/Keypad Touch, e come localizzatore Bluetooth, quando abbinato a SwitchBot Hub.

All’interno del dispositivo c’è una batteria da 540 mAh con un’autonomia che può arrivare fino a 3 anni di utilizzo con una singola carica. Da segnalare anche la certificazione IP67 che garantisce l’impermeabilità ad acqua e polvere.

Il dispositivo di SwitchBot è dotato di crittografia AES-128 per la protezione dei dati, sistema di rilevamento anti-tracking, per avvertire l’utente della presenza di tracker sconosciuti nelle vicinanze, e codice QR stampato sulla scocca per garantire a chi dovesse ritrovare il Wallet Finder Card di poter contattare facilmente l’utente.

Wallet Finder Card è utilizzabile anche in abbinamento all’app SwitchBot, per Android e iOS, che consente l’accesso a tutte le funzionalità (tranne che al tracking della posizione tramite la rete Dov’è per cui è necessario utilizzare il sistema integrato nei dispositivi Apple).

Il nuovo Wallet Finder Card di SwitchBot è già disponibile in Italia, con un prezzo di lancio di 24,99 euro. L’acquisto può avvenire tramite lo store ufficiale di SwitchBot, ma è anche disponibile direttamente su Amazon scontato del 20% fino al 16 settembre.