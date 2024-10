Secondo un rapporto di SellCell, gli iPhone di Apple non mantengono più il loro valore come un tempo. SellCell ha valutato circa 40 servizi di permuta differenti per determinare quanto viene valutato il nuovo iPhone 16 a pochi giorni dall’acquisto.

Dopo due settimane dal lancio, per la versione base il calo medio è del 41,2% rispetto al valore iniziale, un deprezzamento decisamente più alto rispetto al 33% e al 33,5% rispettivamente di iPhone 15 e iPhone 14 nello medesimo contesto.

Il report calcola anche la svalutazione dell’iPhone a un anno dall’acquisto: 48,2% per l’iPhone 15, 47,7% per l’iPhone 14 e 46,2% per l’iPhone 13. Tuttavia l’iPhone è ancora lo smartphone che si deprezza meno rapidamente rispetto alla concorrenza, ma Samsung è in controtendenza.

Gli smartphone Samsung di punta guadagnano terreno rispetto agli iPhone

Secondo il rapporto, in 12 mesi Samsung Galaxy S23 Ultra ha perso il 63,9% del valore, mentre Galaxy S22 Ultra ha perso il 68,1%, quindi gli smartphone premium del colosso sudcoreano stanno perdendo più valore rispetto all’iPhone, ma la tendenza sembra suggerire che i dispositivi Samsung di punta stanno effettivamente iniziando a mantenere il loro valore meglio dell’iPhone.

Al momento risulta difficile stabilire se e quando arriverà il momento in cui gli iPhone perderanno effettivamente valore più rapidamente rispetto ai modelli di punta di Samsung, ma per ora si tratta di una tendenza quantomeno interessante.