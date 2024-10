Al Salone di Parigi 2024 di queste ore, dove Renault ha presentato la nuova Renault 4, Tesla ha svelato una novità per la sua Model Y. Non stiamo parlando dell’atteso restyling bensì di una versione a 7 posti dell’auto, ora già disponibile sul configuratore online. Questa configurazione, già disponibile in America, è ora accessibile anche nel Vecchio Continente, offrendo una soluzione versatile per famiglie numerose o chi necessita di maggiore capacità di trasporto passeggeri. Tuttavia, questa opzione non è disponibile per tutte le varianti della Model Y.

La terza fila di Sedili: funzionalità e spazio

L’introduzione della terza fila di sedili rappresenta un importante aggiornamento per la Model Y, rendendola una delle poche auto elettriche sul mercato a offrire fino a sette posti. Tesla ha descritto questo modello come estremamente versatile, con sedili posteriori ribaltabili singolarmente per creare più spazio di carico quando necessario. I sedili della seconda fila possono essere mossi elettricamente per facilitare l’accesso alla terza fila, che è anch’essa ripiegabile, permettendo di espandere lo spazio di carico fino a 2.000 litri con tutte le file abbattute.

I passeggeri della terza fila hanno a disposizione prese USB-C per la ricarica dei dispositivi mobili, e i sedili si trovano posizionati sotto il lunotto posteriore, una caratteristica utile soprattutto nei lunghi viaggi. Con tutti i sedili in posizione, la capacità di carico è di 363 litri. Abbattendo solo la terza fila, lo spazio sale a 753 litri, mentre con entrambe le file abbattute si arriva a 2.000 litri. La versione a 5 posti, invece, offre fino a 750 litri di capacità con la seconda fila abbattuta. Tesla ha mantenuto il vano anteriore da 117 litri, fornendo ulteriore capacità di carico.

Prezzo

Per chi è interessato a questa configurazione sarà obbligato ad acquistare la versione Long Range a trazione integrale essendo l’unica a offrire la versione a 7 posti. Il prezzo è di 54.490 euro, ovvero 2.500 euro in più rispetto alla versione a 5 posti. Il modello offre un’autonomia WLTP di 533 km e può accelerare da 0 a 100 km/h in 5 secondi, con una velocità massima di 217 km/h.

La versione a 7 posti è una scelta interessante per chi cerca un SUV elettrico con spazio aggiuntivo per i passeggeri, senza sacrificare troppo in termini di prestazioni e autonomia. Le prime consegne in Europa sono previste entro la fine del 2024. Questo può voler dire che per il restyling Juniper ci sarà da attendere ancora un bel po’ e non si farà vedere prima del 2025.