Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.20.78.

Con l’aggiornamento di WhatsApp per iOS arriva una novità

Nelle scorse settimane è emerso che il team di sviluppatori sta sperimentando nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza di riproduzione dei video e con la versione 24.20.78 per iOS sono in fase di implementazione a livello globale dei nuovi controlli per la riproduzione dei video.

Stando a quanto viene riportato nel changelog ufficiale della nuova versione dell’app di messaggistica, i video ora includono la possibilità di regolare la velocità di riproduzione, offrendo oltre all’opzione normale quella veloce (1,5x) e quella più veloce (2,0x).

Grazie a questa novità, gli utenti possono fare affidamento su una maggiore flessibilità quando guardano i video, avendo la possibilità di personalizzare la loro esperienza di visione in base alle loro preferenze e ai vincoli di tempo, un po’ come avviene per le note vocali (l’apposito controllo è posizionato accanto alla barra di avanzamento, così da essere facilmente selezionabile).

Sempre secondo il changelog ufficiale, con questa versione dell’app è in fase di implementazione una funzionalità picture-in-picture per i video, grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di ridimensionare la finestra dei video e spostarla sullo schermo in base alle loro esigenze.

Potete scaricare WhatsApp per iOS dall’App Store seguendo questo link.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp