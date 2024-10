Dopo diversi ritardi, anche per intervenire sul design del veicolo, Tesla ha finalmente programmato la presentazione ufficiale del suo atteso robotaxi. L’evento, chiamato We, Robot, si terrà presso gli studi cinematografici della Warner Bros in California. Per gli appassionati sarà possibile seguirlo in live streaming sul profilo X dell’azienda statunitense o sul canale YouTube di Tesla.

Anticipazioni e prospettive sul robotaxi di Tesla

Il taxi a guida autonoma (robotaxi) di Tesla, noto anche con il nome proprio di Cybercab, è uno degli “oggetti misteriosi” intorno al quale è cresciuta in questi mesi l’attenzione su quello che potrebbe essere a tutti gli effetti la prossima rivoluzione del settore automotive.

The future will be streamed live 10/10, 7pm PT https://t.co/YJEjZIYoTA — Tesla (@Tesla) October 9, 2024

Al netto dei proclami e delle attese c’è molto da dire su cosa possiamo realmente aspettarci da Tesla Cybercab e dall’impatto di questo veicolo sul settore automotive (e non solo). Nonostante l’attesa, anche da parte degli stessi investitori che hanno creduto nel progetto, l’annuncio del robotaxi di Tesla potrebbe non avvenire nel miglior periodo possibile. Nel secondo trimestre (Q2) di quest’anno Tesla ha registrato un calo degli utili rispetto al passato e anche i numerosi richiami di Tesla Cybertruck e il numero di vendite inferiore alle aspettative non rendono il clima intorno all’azienda di Elon Musk eccessivamente positivo.

Anche perché il lancio di un nuovo veicolo per gli investitori rappresenta un ulteriore impegno economico e una serie di variabili (tempi di produzione, possibili ritardi, problemi di vario tipo, ecc.) che rendono poco entusiasmante questa prospettiva. In realtà dall’evento di presentazione di Tesla Cybercab non ci si aspetta un veicolo pronto alla commercializzazione, anche considerando diverse questioni tecniche e legali sui veicoli a guida autonoma.

Com’è fatto Tesla Cybercab

Possiamo invece attenderci un prototipo di un nuovo concept che sarebbe il primo dopo 5 anni (Tesla Cybertruck è stato presentato a novembre 2019). Da quanto raccontato dallo stesso Musk, Tesla Cybercab dovrebbe essere un veicolo compatto a due porte e due posti con i bordi spigolosi e le finiture in acciaio inossidabile molto simili a quelle di Cybertruck.

Tra le particolarità del robotaxi di Tesla l’assenza del volante e dei pedali così come voluto fermamente da Elon Musk, anche contro il parere degli ingegneri dell’azienda. E questo è uno dei nodi probabilmente più critici che ostacolano l’imminente commercializzazione del robotaxi. Al momento gli standard normativi statunitensi sulla sicurezza in auto non consentono questo tipo di veicoli. Ma questo ostacolo potrebbe risultare un vantaggio comunicativo per Elon Musk che potrebbe così giustificare l’impossibilità di immettere immediatamente Cybercab sul mercato.

McDonald’s e Uber coinvolti nell’evento di presentazione?

Oltre agli aspetti prettamente tecnici del robotaxi di Tesla sono interessanti diversi elementi legati alla presentazione. A differenza di quanto avvenuto in passato, infatti, Tesla ha deciso di prevedere la presentazione di Cybercab nell’affascinante contesto degli studi cinematografici di Hollywood. Una scelta che, ovviamente, non è casuale e che rivela ancora una volta le indubbie capacità di Elon Musk. In questi spazi Tesla potrà contare su set, scenari e tecnologie che si prestano ottimamente alla presentazione di un veicolo futuristico. Gli studi cinematografici di Hollywood sono chiusi, controllati e con poco traffico, quindi ideali per vedere in movimento Cybercab.

A questo proposito ci sono un paio di elementi che potrebbero anticipare qualcosa sull’evento di presentazione del robotaxi di Tesla. In occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre di quest’anno Tesla ha presentato un’anteprima di una sua prossima applicazione di ride-hailing (il servizio di trasporto con il quale prenotare un’auto con conducente). Inoltre lo scorso 2 ottobre McDonald’s ha pubblicato un post su X con scritto “la chat sta per iniziare il 10.10” ed Elon Musk che ha risposto con l’emoticon che ride.

I due “indizi” fanno pensare al coinvolgimento della celebre catena di fast food con Cybercab che durante la presentazione dimostra la possibilità di poter effettuare consegne a domicilio. Ci sono anche alcune indiscrezioni per cui Tesla potrebbe, sempre durante l’evento We, Robot, annunciare una partnership con Uber. Forse non sono indizi e anche se tre non sono sufficienti per una prova, ma difficilmente tutti questi elementi sono frutto del caso.

Non solo robotaxi

Tornando all’evento di presentazione è interessante concentrare l’attenzione anche sul titolo We, Robot. Il richiamo alla serie di racconti di fantascienza di Isaac Asimov (Io, Robot dal quale nel 2004 è stato tratto anche l’omonimo film con Will Smith) è evidente e quei racconti esplorano i rapporti tra robot ed esseri umani. C’è quindi il serio sospetto che We, Robot non sia solamente la presentazione del robotaxi, anche perché si parla di robot al plurale, non al singolare. L’idea è che l’occasione possa essere quella per presentare aggiornamenti anche sul robot umanoide di Tesla, Optimus.

Secondo alcuni analisti questa sarà anche l’occasione per avere delle anteprime (non un prototipo) su Tesla Model 2, il crossover compatto ed economico del brand statunitense. Model 2 potrebbe avere delle linee simili a Cybercab in quanto dovrebbe condividere con il robotax la stessa piattaforma. Tra i veicoli di cui si parlerà durante We, Robot ci potrebbe essere spazio anche per Cybervan, un furgone passeggeri completamente autonomo che in futuro potrebbe contribuire a migliorare i servizi di trasporto pubblico.

Tante sicuramente le novità (anche “solo” quelle sul robotaxi) ma che andranno contestualizzate. Come è per molti aspetti inevitabile in un contesto simile e per come ci ha abituati a impostare la sua comunicazione Elon Musk, durante We, Robot saranno tante le promesse e le prospettive futuristiche. Ma la realtà è un’altra cosa. Sia, come detto, per le questioni legali sui veicoli a guida autonoma, sia perché le visioni di Musk appaiono a tratti troppo semplicistiche. Bisogna poi considerare come Musk prometta da anni una Tesla a guida completamente autonoma ma fino a oggi questo non è stato possibile anche per i “limiti tecnologici” dei sistemi della casa automobilistica. Il sistema Full Self-Driving (FSD) di Tesla, infatti, per quanto avanzato non è completamente autonomo e richiede sempre che un conducente umano mantenga un adeguato livello di attenzione così da poter prendere il controllo quando necessario.

Staremo a vedere cosa accadrà ma nella migliore delle ipotesi Tesla Cybercab non avvierà la produzione prima della seconda metà del 2025. Ma si tratta di previsioni ottimistiche che dovranno essere confermate.