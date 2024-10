Sta ormai volgendo al termine la prima giornata della Festa delle Offerte Prime di Amazon, il secondo evento pensato per festeggiare gli iscritti al programma Amazon Prime con decine di migliaia di prodotti in sconto. Tra i brand più attivi troviamo sicuramente Tineco, brand specializzato in aspirapolvere cordless e lavapavimenti, di cui oggi vi abbiamo segnalato diverse offerte.

Prima di riepilogarle però vediamo di parlare di Tineco iFloor 5 Breeze Complete, la soluzione ideale per chi ha un budget ridotto e vuole una lavapavimenti di qualità per pulire con maggiore facilità la propria abitazione. In occasione dell’evento Amazon il dispositivo scende al prezzo minimo di sempre e rappresenta dunque un’occasione ghiotta da cogliere al volo.

Completa ed economica

Tineco iFloor 5 Breeze Complete è di fatto il modello base del brand, e fa una sola rinuncia per contenere i costi. Rispetto alle altre soluzioni infatti non può contare sulla tecnologia iLoop Sensor, che rileva il livello di sporco sul pavimento e regola di conseguenza la potenza di aspirazione. Questo ovviamente non inficia in alcun modo la qualità finale della pulizia, che rimane comunque di buon livello, mentre l’autonomia resta elevata (35 minuti con una singola carica) grazie all’adozione di celle a sacchetto, che mantengono il livello di carica nel tempo molto più a lungo rispetto alle batterie tradizionali.

Con la sua capacità di aspirare sporco secco e umido, lavando allo stesso tempo anche il pavimento, questa lavapavimenti vi permette di risparmiare un sacco di tempo. La spazzola senza bordo sul lato destro consente di pulire il pavimenti fino al battiscopa o comunque al bordo dei mobili e il suo design la rende ideale per qualsiasi tipo di superficie, dalle piastrelle al marmo, senza dimenticare i pavimenti in legno.

Il nuovo raschietto piatto pulisce inoltre il rullo a fondo durante l’utilizzo, evitando così che lo sporco torni sul pavimento, facendolo invece finire nell’apposito contenitore che l’utente dovrà vuotare successivamente. Anche questo modello, come di fatto l’intera linea di lavapavimenti Tineco, si pulisce da solo con un semplice tocco, dopo averlo posizionato sulla base di ricarica. In pochi minuti il rullo sarà perfettamente pulito e pronto per l’uso successivo.

Il riepilogo delle offerte Tineco

In chiusura riepiloghiamo le altre offerte Tineco di cui vi abbiamo parlato oggi, valide fino alla mezzanotte di domani 9 ottobre.

