Anche se i prodotti più conosciuti di Tineco sono senza dubbio le lavapavimenti, il brand che opera sotto l’ala protettiva di ECOVACS ha una buona lineup di aspirapolvere cordless, e Tineco A30S ne è un valido esempio. Prestazioni di tutto rispetto, tecnologie evolute e, in occasione della Festa delle Offerte Prime, un prezzo di vendita decisamente interessante, il più basso mai raggiunto su Amazon.

Completo e intelligente

Tre sono gli aspetti chiave di questo aspirapolvere cordless: ottima potenza di aspirazione, serbatoio capiente e autonomia elevata. Il motore utilizzato permette di ottenere una potenza di aspirazione di ben 160 AW, così da raccogliere anche lo sporco più grande senza alcun problema. Il serbatoio ha una capacità di 1 litro, oltre il doppio, ad esempio, di Tineco A10: questo significa che potrete utilizzare l’aspirapolvere per diversi giorni prima di dover buttare lo sporco raccolto. E l’autonomia può raggiungere i 60 minuti, dato che ovviamente varia in funzione dell’accessorio utilizzato e della potenza di aspirazione.

Quest’ultima viene regolata automaticamente grazie al sensore Smart iLoop, che rileva la quantità di sporco presente sul pavimento, mostrando una barra dio colore diverso a seconda del livello rilevato. Molto particolare la scelta di design relativa all’impugnatura, che gode di un design ergonomico in grado di offrire una presa sicura sia per la pulizia della parti in basso che di quelle più alte.

Il serbatoio può essere vuotato sopra al bidone della spazzatura semplicemente premendo un tasto e il filtro dell’aria può essere lavato con acqua fredda, per mantenerlo efficiente più a lungo. La batteria può essere rimossa, ed è possibile acquistarne una di ricambio così da raddoppiare l’autonomia ed evitare di dover sostituire l’aspirapolvere quando la sua efficienza cala.

La dotazione di serie comprende una spazzola motorizzata con LED frontali per vedere lo sporco anche negli punti più bui della casa, come ad esempio sotto al letto o ai divani, e un beccuccio per le fessure e gli angoli più stretti.

PRIME DAY ⭐️ In occasione della Festa delle Offerte Prime potete acquistare Tineco A30S su Amazon a 159,99 euro invece di 199,99 euro

Informazione Pubblicitaria