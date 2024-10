Il primo grande evento dedicato allo shopping autunnale, la Festa delle Offerte Prime di Amazon, sta entrando nel vivo e in questa occasione molti prodotti sono proposti al minimo storico, un prezzo mai raggiunto in precedenza. È il caso di Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, uno degli ultimi arrivati del brand asiatico, un prodotto eclettico e versatile.

Mai così economico

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è una soluzione 2-in-1, composta quindi da due elementi, una lavapavimenti e un aspirapolvere, che condividono lo stesso motore. In questo modo diventa più semplice e veloce passare da una funzione all’altra, per lavare e pulire i pavimenti, il divano o i mobili della casa.

La parte dedicata al lavaggio del pavimento offre il meglio della tecnologia Tineco, a partire da iLoop Smart Sensor che regola la potenza di aspirazione, la velocità di rotazione della spazzola e la quantità di acqua rilasciata in base al livello di sporco rilevato sul pavimento, così da ottimizzare i consumi e massimizzare l’autonomia. Durante l’utilizzo la spazzola viene lavata costantemente, con una velocità di rotazione di 450 giri al minuto, e lo sporco viene raschiato e convogliato, insieme all’acqua sporca, in un contenitore separato da quella pulita.

Questo è uno degli aspetti fondamentali di questo prodotto, visto che consente di pulire sempre con acqua pulita (nella quale è possibile mettere anche una soluzione detergente). Con un tradizionale mocio, salvo rari casi, la pulizia avviene con acqua gradualmente più sporca, limitando quindi la qualità della pulizia. La spazzola di nuova generazione inoltre è praticamente priva di bordi su entrambi i lati, consentendo di pulire anche a filo del battiscopa e dei mobili, senza lasciare aree sporche.

Oltre ai pavimenti però, in casa ci sono molte altre superfici da pulire. Ecco perché il secondo componente di questo prodotto è essenziale allo stesso modo. È sufficiente togliere il motore dalla lavapavimenti e installarlo sull’aspirapolvere, per avere dispositivo completamente diverso, con una ricca dotazione di accessori. Spazzola motorizzata, spazzola motorizzata per cuscini e materassi, bocchettone per le fessure e spazzola per i mobili, la stessa dotazione che troviamo quindi con un classico aspirapolvere cordless.

Riponendo la lavapavimenti sulla base di ricarica potrete poi attivare la funzione di lavaggio automatico: è sufficiente la pressione di un tasto, dopo aver verificato che il serbatoio dell’acqua pulita sia pieno, per avviare la procedura automatica che in un paio di minuti pulisce la spazzola e i tubi interni senza bisogno di interventi da parte dell’utente.

Ma una sola batteria è sufficiente o c’è il rischio di non riuscire a pulire tutta la casa? Per questo dispositivo Tineco ha adottato una nuova tecnologia, con celle a sacchetto, che migliorano del 200% l’autonomia, permettendovi di passare l’aspirapolvere e lavare più stanze senza dover ricaricare la batteria. Tutto lo abbiamo provato sul campo, e ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione completa.

PRIME DAY ⭐️ Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è in offerta a 679 euro invece di 899 euro

Informazione Pubblicitaria