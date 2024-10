È iniziata oggi la Festa delle Offerte Prime, l’evento autunnale di Amazon dedicato agli iscritti al programma Amazon Prime che proseguirà per 48 ore fino alla mezzanotte del 9 ottobre. Tra le decine di migliaia di prodotti in promozione, trova posto anche Tineco FLOOR ONE S5, una delle migliori lavapavimenti sul mercato (qui trovate la nostra recensione completa), che in questa occasione scende al minimo storico su Amazon, andando sotto alla barriera dei 300 euro.

Una lavapavimenti al top

Tineco FLOOR ONE S5 è ancora una delle migliori lavapavimenti in circolazione, grazie a una scheda tecnica di assoluto livello e a un prezzo più conveniente che mai. È un dispositivo senza fili, con una batteria in grado di garantire oltre 30 minuti di autonomia, più che sufficienti per la pulizia di ambienti di medie dimensioni. Questo anche grazie al riconoscimento intelligente del livello di sporco presente sul pavimento, con potenza di aspirazione e velocità di rotazione che vengono adeguate di conseguenza.

È in grado di aspirare sporco asciutto e liquido e, grazie al detergente/igienizzante da aggiungere al serbatoio dell’acqua pulita, di lasciare il pavimento pulito e profumato. A differenza di un classico mocio, dove si finisce per pulire con acqua gradualmente sempre più sporca, FLOOR ONE S5 dispone di un serbatoio per l’acqua pulita, a cui aggiungere il detergente in dotazione, e di un serbatoio separato dove confluiscono lo sporco e l’acqua raccolta, con un apposito filtro che rende più semplice la pulizia.

Sapete quanto sia difficile pulire velocemente senza lasciare macchie, aloni, o portare in giro lo sporco con un classico mocio. Con questa lavapavimenti vi basta verificare di avere il serbatoio dell’acqua pulita pieno (meglio se con acqua calda fino a 55 gradi), aggiungere un tappo di detergente, accenderla e ritrovarvi col pavimento pulito e quasi asciutto in un attimo.

Oltre ad aspirare lo sporco (secco e umido) e l’acqua, Tineco FLOOR ONE S5 lascia infatti il pavimento quasi completamente asciutto, con una gradevole profumazione di pulito. E al termine della pulizia non dovrete nemmeno faticare per pulire il dispositivo: è sufficiente posizionarlo sulla base di ricarica, premere l’apposito tasto e avviare la procedura di pulizia automatica. In un paio di minuti verrà risciacquata completamente la spazzola principale e saranno puliti anche i tubi di aspirazione, così da lasciarvi il solo compito si vuotare il serbatoio che contiene l’acqua sporca.

Molto comodo anche il grande schermo LED sul quale visualizzare le informazioni relative alla carica residua, il livello di potenza ed eventuali errori che si dovessero verificare. È anche possibile collegare FLOOR ONE S5 al proprio smartphone tramite Bluetooth, così da conoscere in maniera dettagliata lo stato di usura dei consumabili e poterli sostituire o pulire per tempo.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S5 su Amazon a 279 euro invece di 519 euro

