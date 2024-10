Come visto nei precedenti articoli relativi ai migliori monitor e migliori componenti in sconto alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, i prodotti in promozione destinati al mondo PC sono moltissimi, tanti da offrirci un ottimo spunto per mettere in piedi una nuovo PC da gaming per giocare, ma anche per lavorare senza problemi con applicativi di un certo peso in ambito produttività e multi-tasking.

Come vedremo a breve, la Festa delle Offerte Prime ci ha permesso di risparmiare qualche soldino rispetto alla spesa finale, per questo motivo abbiamo abbinato anche un bel monitor e tutte le periferiche del caso, insomma una postazione completa a portata di mano.

La nostra build da gaming in sconto alla Festa delle Offerte Prime Amazon

Ricordate che la Festa delle Offerte Prime sarà valida per 48 ore, ovvero 8 e 9 ottobre; per usufruire degli sconti dovete essere abbonati Amazon Prime, se non lo siete potete attivare una prova gratuita a questo link. Per rimanere sempre aggiornati sulle offerte in tempo reale invece, potete iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Offerte Tech.

Processore e dissipatore

Vagliate le offerte messe in campo da Amazon, abbiamo optato per una configurazione basata su piattaforma AMD Ryzen 7000 su socket AM5 e con DDR5 quindi. Il processore è un AMD Ryzen 9 7900X3D da 12 core, uno dei chip più veloci per il gaming anche grazie alla cache 3D aggiuntiva. La frequenza Boost è di 5,6 GHz mentre il TDP si ferma a 120 watt.

Per raffreddare il Ryzen 9 7900X3D scegliamo un sistema a liquido AiO, per la precisione un Cooler Master MasterLiquid 360L da 360 millimetri, bello grazie ai led ARGB, ma soprattutto performante grazie alla pompa Gen 5 a doppia camera con tre ventole ad alte prestazioni.

Scheda madre – RAM e storage

Per la scheda madre dobbiamo rimanere su socket AM5, uno dei migliori compromessi è la ASUS PRIME X670-P, solida e performante ma anche con un’ottima capacità I/O visto il chipset AMD X670.

Il reparto memoria prevede un kit DDR5 Dual-Channel di Lexar ARES RGB con capacità di 32 GB, ovvero due moduli da 16 GB. Queste memorie arrivano con profilo EXPO e una velocità di 7.200 MT/s, il CAS Latency è impostato a 34. Per lo storage rimaniamo in casa Lexar e optiamo per un SSD M.2 Lexar NM790 4TB, caratterizzato da un’interfaccia PCI-E Gen4 e prestazioni fino a 7400 MB/s.

Scheda grafica, alimentatore e case

Visto che miriamo a giocare su un monitor ad alto refresh-rate, che ora vedremo, la scelta della scheda grafica era quasi obbligata. In offerta c’è la PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER VERTO, una GPU che può gestire anche il gaming in 4K e sfruttare tutte le tecnologie proprietarie NVIDIA, compresso ovviamente il DLSS 3.5.

Il nostro sistema sarà alimentato da una PSU ASUS TUF Gaming, unità modulare da 750 watt certificata 80 Plus Gold, dotata tra l’altro del connettore PCI-E 16pin. Tutta la componentistica verrà installata su un NZXT H6 Flow bianco, case a doppia camera con vetro frontale / laterale e tre ventole in dotazione.

Monitor e periferiche

La build che abbiamo messo in piedi è una macina FPS, per questo ci serve un monitor da gaming di livello, in questo caso un Samsung Odyssey G7 da 27″. Si tratta di un panello VA Curvo (1000R) con risoluzione 2560×1440 pixel e refresh a 240 Hz, una vera scheggia.

Chiudiamo con le periferiche, un ambito dove non vogliamo sorprese e per questo puntiamo su Logitech. Proponiamo due vecchie conoscenze, la tastiera meccanica Logitech G PRO TKL con switch GX Blue Clicky e il mouse Logitech G G502 Wireless LIGHTSPEED con sensore HERO da 25.600 DPI e tecnologia LightSpeed.