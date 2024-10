Mentre si parla sempre più spesso di memorie DDR5 CUDIMM e delle possibili migliorie che potrebbero portare rispetto alle classiche UDIMM, velocità in primis, la taiwanese G.Skill risponde in queste ore con un nuovo kit DDR5 (standard diciamo) ad altissime prestazioni pensato per piattaforme AMD AM5 e in particolare per le schede madri più recenti basate su chipset X870 e chipset X870E.

Si tratta delle G.Skill Trident Z5 Royal NEO, nome sicuramente da dimenticare, discorso diverso per le specifiche: 9.000 MT/s con profilo AMD EXPO e capacità di 48 GB. Siamo di fronte a uno dei kit più veloci, se non il più veloce, garantito a oggi su piattaforma AMD AM5, una soluzione che per intenderci può battagliare al meglio anche con la controparte Intel (finora sempre avvantaggiata lato gestione DDR5 ad alta frequenza).

G.Skill Trident Z5 Royal NEO 9.000 MT/s: finalmente un kit enthusiast per CPU AMD

Il debutto delle G.Skill Trident Z5 Royal NEO 9.000 MT/s segna l’arrivo dei kit DDR5 di fascia enthusiast sulla piattaforma AMD, in particolare sulle schede madri X870 e X870E passate sulla nostra bench test nei giorni scorsi. C’è da precisare infatti che G.Skill ha presentato queste RAM certificate AMD EXPO su scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E (Recensione), ovvero una delle migliori che possiamo trovare in commercio col nuovo chipset AMD top di gamma.

Ora, siamo sicuri che anche altre schede madri serie AMD X870/E possono supportare tale frequenze, mentre se guardiamo alla serie X600 ci sarà da verificare e/o da aggiornare quantomeno BIOS; quello che sorprende inoltre, è che G.Skill abbia validato il kit con un Ryzen 7 8700G, lasciando un velo di dubbio sui Ryzen 9000, a nostro avviso però ampiamente compatibili visti i test che abbiamo condotto.

Le G.Skill Trident Z5 Royal NEO 9.000 MT/s arrivano in configurazione Dual-Channel con capacità di 48 GB, ovvero due moduli DDR5 da 24 GB; i timing sono impostati da profilo EXPO a 44-56-56-127, mentre la tensione è impostata automaticamente a 1,45 volt. Nessun dettaglio relativo alle prestazioni del sottosistema memoria a tali frequenze che, come discusso anche nella nostra recensione dedicata al chipset X870/E, al momento non ci aveva particolarmente convinto (ma ci torneremo presto).

Le G.Skill Trident Z5 Royal NEO 9.000 MT/s dovrebbero arrivare presto sul mercato, anche se al momento l’azienda non ha fornito dettagli precisi, prezzo in primis (che non sarà basso pensiamo). In attesa di aggiornamenti vi lasciamo con un recap sulle specifiche:

G.Skill Trident Z5 Royal NEO – Scheda tecnic