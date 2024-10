Oltre alle offerte sui dispositivi Amazon Ring, eero e Blink di cui vi parlavamo ieri, Amazon ha pubblicato altri sconti che anticipano la Festa delle Offerte Prime in vigore fra pochi giorni. Sono disponibili in offerta vari Echo e altri dispositivi Amazon delle serie Kindle e Fire TV, offerte che vanno a formare una nutrita schiera di promozioni che anticipano il prossimo evento promozionale di Amazon, assieme ai tre mesi gratis di Kindle Unlimited e di Audible in vigore fino a stasera, 2 ottobre 2024, allo sconto extra sui prodotti Seconda mano, ai 15 euro di credito in regalo e ai 90 giorni di Prime gratis per gli studenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I dispositivi Amazon Echo, Kindle e Fire TV in offerta

I dispositivi Amazon Echo, sia con schermo che senza, saranno disponibili in offerta fino alle ore 20:55 del 15 ottobre 2024, quindi diversi giorni dopo la due giorni di sconti citata, la Festa delle Offerte Prime, che ricordiamo essere in vigore l’8 e il 9 ottobre 2024. Degli altri non ci sono invece notizie, prodotti che trovate elencati qui sotto a cui presto, con buona probabilità, se ne aggiungeranno anche degli altri.

Questi erano solo alcuni dei dispositivi Echo, Fire TV e Kindle in offerta in questi giorni su Amazon. Tutti gli altri li trovate nella pagina dedicata accessibile dal link qui sotto.

Tutti i dispositivi Amazon in offerta

Nell’immagine di copertina c’è Amazon Echo Spot 2024

