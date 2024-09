Da Amazon arriva una nuova interessante promozione dedicata a chi non ha ancora provato la suite Prime e desidera “assaggiare” questo abbonamento che mette a disposizione degli utenti tanti servizi.

La nuova promozione riguarda in particolare Amazon Prime Student, ossia l’abbonamento riservato agli studenti e che ha già di per sé un canone più vantaggioso rispetto a quello tradizionale.

Amazon Prime Student in prova per 90 giorni

La nuova iniziativa studiata dal colosso dell’e-commerce prevede la possibilità di provare 90 giorni Amazon Prime Student senza costi aggiuntivi (soltanto 2,49 euro all’attivazione), ciò in collaborazione con Microsoft Surface e con la possibilità di disattivare l’abbonamento in qualunque momento.

La promozione in questione è riservata ai nuovi iscritti e, dopo il periodo di prova, gli utenti potranno decidere se abbonarsi ad Amazon Prime Student, scegliendo tra due possibili opzioni (2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno).

Amazon ricorda che l’abbonamento sarà valido fino a quando gli utenti saranno studenti ma per un periodo massimo di 4 anni. Dopo 4 anni di utilizzo, infatti, l’iscrizione a Prime Student si convertirà automaticamente in un abbonamento Amazon Prime al prezzo in vigore in quel momento.

Amazon Prime Student consente di avere accesso a tutta la suite di servizi del colosso dell’e-commerce, che comprende offerte speciali riservate agli iscritti e la possibilità di usufruire della consegna gratuita (e in tempi rapidi) per un’ampia gamma di prodotti in vendita sulla piattaforma.

Ed ancora, gli abbonati possono accedere ad Amazon Prime Video (che consente di guardare film e serie TV, oltre che alcuni incontri di Champions League) e Amazon Music (che oltre alla musica offre anche i podcast) o fruire di Prime Gaming (offre nuovi giochi ogni mese, contenuti esclusivi e un abbonamento a un canale Twitch).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, potete usufruire di questa promozione cliccando sul seguente link:

Prova 90 giorni Amazon Prime Student

Amazon ha annunciato che l’8 e il 9 ottobre si svolgerà la Festa delle Offerte Prime, un’occasione che i nuovi abbonati Student non si lasceranno scappare.