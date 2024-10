L’ultimo rapporto dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentati Autoveicoli Esteri) parla chiaro: lo scorso settembre il mercato automobilistico italiano ha registrato una contrazione del 10,7% rispetto a un anno fa, con 121.666 nuove immatricolazioni contro le 136.316 di settembre 2023. Si tratta di una situazione che segue l’andamento del mese precedente, ancor più negativo, per un mercato in crisi in cui, stavolta, spiccano le auto elettriche, le cui vendite sono cresciute del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La situazione attuale del mercato italiano delle auto elettriche

A settembre sono state immatricolate meno auto rispetto a un anno fa, situazione che si configura tuttavia abbastanza positiva per le auto elettriche, che hanno raggiunto una quota di mercato del 5,2%, cioè 1,5 punti percentuali in più rispetto ad agosto 2024 e 1,6 in più rispetto a settembre 2023. C’entrano soprattutto gli incentivi, spiega anche l’UNRAE, che sottolinea anche l’urgenza di nuovi finanziamenti che possano incentivare ulteriormente le persone ad acquistarne di nuove rendendo disponibili i fondi residui degli incentivi 2024, che ammonterebbero a circa 240 milioni di euro.

“Se da un lato quanto accaduto evidenzia l’attenzione degli italiani verso questa tecnologia, dall’altro dimostra l’importanza della programmazione delle politiche incentivanti” ha commentato Fabio Pressi, presidente di Motus-E, associazione italiana di operatori della filiera automotive, mondo accademico e movimenti di opinione, parole a cui fanno anno eco quelle di Michele Crisci, presidente di UNRAE: “Nel piano di sostegno alla domanda per il triennio 2025-2027 chiediamo al Governo interventi mirati, tra cui il ripristino dei 250 milioni di euro, parte del miliardo originariamente previsto per il 2025, che sono stati stornati per il Decreto Coesione. Altro punto nodale è la rimozione del price cap per le auto della fascia 0-20 g/Km o, almeno, la sua equiparazione a quello della fascia 21-60 g/Km”.

A seguire le classifiche delle automobili più vendute in Italia, a settembre e nei primi nove mesi del 2024, classifiche dominate entrambe dalle auto di Tesla più economiche, le uniche del marchio acquistabili co il fu Ecobonus per le elettriche.

La classifica delle auto elettriche più vendute in Italia a settembre 2024

Tesla Model 3: 1.284 (nell’immagine di copertina) Tesla Model Y: 600 Volvo EX30: 418 Peugeot e-208: 374 Ford Explorer: 219 BMW iX1: 217 Audi Q4: 212 Jeep Avenger: 190 Volkswagen ID.3: 162 Fiat 500e: 127

La classifica delle auto elettriche più vendute in Italia fra gennaio e settembre 2024