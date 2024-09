Nelle scorse ore Revolut, la società inglese (regolata dalla Banca di Lituania e dalla BCE, la Banca centrale europea) nota per i suoi servizi finanziari tech, ha lanciato sul mercato italiano un nuovo servizio che permette di ottenere dei prestiti personali. È possibile scegliere fra diversi piani di rimborso della durata variabile, direttamente dallo smartphone e dall’app dell’azienda, che in Italia conta più di due milioni di clienti, nono mercato in cui Revolut offre anche questo servizio finanziario.

Cosa sapere sui prestiti personali di Revolut

La logica è molto simile a quella dei prestiti tradizionali, con la differenza che in questo caso si fa tutto con l’app Revolut, applicazione disponibile per dispositivi Android e iOS (e scaricabile dai rispettivi store) che permette di richiedere prestiti di importo (da mille a 50mila euro), rimborso (tramite rate da 6 a 84 mesi) e tasso variabili: il tasso annuo fisso (TAN) fra il 5,45% e il 15,5% circa, mentre il tasso annuale effettivo globale (TAEG) dal 5,57% al 16,99%. Non ci sono costi di apertura, di ammortamento o di istruttoria.

Per richiedere un prestito personale serve avere un account Revolut ed essere cliente da almeno 30 giorni, sono necessari una storia creditizia pulita e un impiego con un reddito regolare da esibire (a tempo pieno, part-time, come libero professionista o la pensione), oltre a non avere saldi negativi sul proprio conto Revolut o debiti con terze parti.

Soddisfatti questi requisiti, basta accedere alla schermata Home dell’app Revolut per smartphone, toccare “Conti”, quindi “Aggiungi nuovo” e “Prestito personale” compilando poi i relativi campi con le informazioni necessarie. Una volta inviata la richiesta, l’azienda farà dei controlli per la verifica ed eventualmente contatterà il cliente nel caso in cui servano maggiori informazioni. Due giorni lavorativi sono il termine entro cui Revolut promette una risposta, se positiva seguirà l’invio della documentazione da accettare tramite firma elettronica, e poi l’erogazione, che avverrà direttamente sul proprio conto Revolut.

È possibile estinguere il prestito in anticipo, effettuare un pagamento supplementare, modificare le date delle rate e gestirne altri aspetti direttamente dall’app. In caso di problemi, il cliente può contattare l’assistenza usando una chat disponibile tutti i giorni 24 ore su 24.

Ecco un esempio mostrato dall’azienda:

importo totale del credito di 10.000 euro da rimborsare in 60 rate da 200,88 € ciascuna, TAN fisso del 7,60%, TAEG fisso del 7,88%. Costo totale del credito pari a 2.052,87 € Importo totale dovuto dal consumatore 12.052,87 €.

Maggiori informazioni sui prestiti personali di Revolut sono reperibili sul sito web dell’azienda e sulla relativa pagina web contenente le domande frequenti.

Puoi iscriverti a Revolut cliccando qui