A circa un anno di distanza dal lancio dei buoni pasto digitali, Satispay nella giornata di ieri, 17 settembre, ha introdotto un nuovo servizio per il welfare aziendale: i buoni acquisto. Si tratta di uno strumento completamente digitale disponibile da subito che, secondo l’azienda, dovrebbe semplificarne l’utilizzo sia per le aziende che per i dipendenti.

Come funzionano i buoni acquisto di Satispay

I buoni acquisto di Satispay sono uno strumento di welfare aziendale completamente digitale, come lo sono anche i buoni pasto accennati. Le aziende ci possono caricare fino a 1.000 euro all’anno per dipendente e fino a 2.000 euro in caso di dipendenti con figli a carico, come da normativa vigente, soldi che questi ultimi possono spendere in più di 170mila punti vendita, sia negozi e attività commerciali fisiche, sia online.

Sono deducibili al 100% per le aziende, esentasse per i dipendenti e senza commissioni aggiuntive per gli esercenti (qui per maggiori informazioni sui costi di Satispay Business, il sistema di pagamento dell’omonima azienda), esercenti che li incasseranno in un giorno lavorativo.

I buoni acquisto di Satispay durano un anno e si possono usare e gestire direttamente dall’app, scaricabile dal Google Play Store e dall’App Store, per acquistare abbigliamento, accessori, dispositivi tecnologici, carte regalo, elettrodomestici e altro. Per pagarci, basta selezionarli fra i metodi di pagamento disponibili, che compariranno nell’app di Satispay prima di pagare nei negozi convenzionati che li accettano, come un normale pagamento con Satispay. Prossimamente saranno disponibili anche tramite carte regalo e sulle piattaforme di e-commerce, ha precisato l’azienda.

“Con entusiasmo annunciamo questo nuovo tassello che siamo riusciti molto rapidamente a portare sul mercato rispetto al nostro ingresso nel mondo Welfare. Abbiamo lavorato intensamente perché, come per i buoni pasto, anche nei buoni acquisto vediamo uno strumento importante per supportare i lavoratori nella gestione del caro vita. In più, i buoni acquisto hanno anche una caratteristica di premio al merito che ci piace e, come azienda che vede proprio nella meritocrazia un driver importante di crescita personale e economica, siamo particolarmente motivati nel contribuire a diffondere questo strumento nelle imprese” ha commentato il cofondatore e amministratore delegato di Satispay Alberto Dalmasso.

Per maggiori informazioni sui buoni acquisto di Satispay, a questo link c’è la pagina dedicata del sito ufficiale dove reperire ulteriori dettagli e fugare eventuali dubbi.