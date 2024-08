Presentata lo scorso 6 giugno 2024 come uno strumento utile per contrastare la povertà accessibile da oltre 1,3 milioni di famiglie a basso reddito, la Carta Dedicata a Te 2024 è in dirittura d’arrivo. I contributi precaricati su ciascuna “social card/carta solidale”, pari a 500 euro, arriveranno fra qualche giorno, considerato che la disponibilità è prevista per il mese prossimo. Intanto, vediamo come ottenerla, cosa ci si può comprare, chi può beneficiarne e altre informazioni da sapere sulla Carta Dedicata a Te.

Cosa sapere sulla Carta Dedicata a Te 2024

Se non dovesse suonarvi nuova è perché il governo presentò la Carta Dedicata a Te più di un anno fa, lo scorso luglio 2023, come parte di un’iniziativa approvata alla fine del 2022 sotto forma di aiuto economico per le famiglie a basso reddito. Terminata quella prima fase di sperimentazione, è ormai una misura pronta per sostenere le famiglie in difficoltà, concretizzatasi in 1 milione e 330 mila carte che saranno disponibili fra pochi giorni.

“La Carta dedicata a te è una misura in linea con l’idea di INPS di mettere le persone al centro e di supportare Parlamento e Governo nella risposta ai nuovi bisogni di welfare lungo tutto il ciclo di vita. In questo progetto in collaborazione con il MASAF, ANCI e Poste Italiane, l’INPS ha individuato la platea di beneficiari, ha progettato e sviluppato l’applicazione web per i Comuni, ha gestito flussi di comunicazione con Poste e Comuni, ha garantito efficienza nelle procedure e rendicontazione e, rispetto allo scorso anno, farà controlli ex ante sulla platea di beneficiari e procedure” ha sottolineato il presidente dell’INPS Gabriele Fava in occasione della presentazione dello scorso giugno.

Cos’è la Carta Dedicata a Te e cosa ci si può comprare

La Carta Dedicata a Te è in sostanza una carta prepagata distribuita da Poste Italiane (una Postepay) che in questa nuova versione contiene 500 euro da spendere in beni alimentari di prima necessità, carburanti e servizi di trasporto pubblico. Fra le novità di quest’anno, ci sono alcuni nuovi prodotti alimentari acquistabili, come i prodotti DOP e IGP, gli ortaggi e i prodotti da forno surgelati, oltre a tonno e carne in scatola.

Vanno menzionate anche le convenzioni e promozioni che ci si aspetta vengano portate avanti da singoli esercizi commerciali e da associazioni di commercio. Si è parlato di un 15% di sconto sui prodotti alimentari acquistati, ma non è ancora chiaro dove né come. L’intero importo della social card dovrà comunque essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025, mentre il primo acquisto dovrà essere fatto entro il 16 settembre 2024.

Requisiti della Carta Dedicata a Te e novità

I beneficiari della Carta Dedicata a Te sono i cittadini appartenenti a nuclei familiari residenti in Italia composti da almeno 3 persone e con ISEE inferiore a 15.000 euro che non ricevono altri contributi di inclusione o di sostegno alla povertà, nemmeno le identità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione.

Rispetto allo scorso anno questa social card vale 40,30 euro in più (500 euro invece di 459,70 euro, che erano composti da 382,50 euro più i 77,20 euro extra del bonus benzina) e, complice l’andamento dell’inflazione, ne beneficeranno più persone, 130.000 in più secondo i dati comunicati dal governo. Crescono di conseguenza anche le risorse stanziate, pari a 676 milioni di euro contro i 520 milioni di euro circa dello scorso anno.

Come ottenere la Carta Dedicata a Te e quando sarà disponibile

Non serve presentare domanda per ottenere la social card. L’elenco dei beneficiari della Carta Dedicata a Te viene recapitato dall’INPS ai Comuni, i quali ne comunicheranno la disponibilità alle persone interessate non appena la misura sarà attiva. Sta poi a queste ultime prenotarne il ritiro della carta tramite i canali offerti da Poste Italiane (uffici postali) che verranno in ogni caso comunicati dai Comuni stessi.

Come anticipato, la Carta Dedicata a Te sarà disponibile e utilizzabile da settembre 2024, ragion per cui ci aspettiamo di saperne di più a breve. Aggiorneremo di conseguenza questo articolo non appena il governo annuncerà la disponibilità e altre eventuali informazioni in merito.