Il team di WhatsApp sta già lavorando a una funzionalità per gli aggiornamenti di stato che consente di manifestare il proprio apprezzamento reagendo con un “mi piace”.

Ora sembra che WhatsApp stia esplorando degli strumenti aggiuntivi per migliorare l’esperienza degli utenti iPhone con gli aggiornamenti di stato, in quanto il team sta sviluppando una funzionalità per creare appositi sondaggi.

WhatsApp testa la possibilità di creare sondaggi per gli aggiornamenti di stato

La funzionalità sarà disponibile come adesivo e gli utenti potranno creare sondaggi con opzioni di scelta multipla o limitarli a una sola scelta, consentendo ai loro contatti di votare e partecipare alla discussione direttamente dalla loro visualizzazione di stato e aumentare sia il coinvolgimento che l’interazione sul social.

Per mantenere riservate le identità dei singoli elettori, i sondaggi condivisi tramite aggiornamenti di stato rimarranno privati e crittografati end-to-end, quindi gli altri utenti non potranno vedere chi ha votato o contattare coloro che hanno partecipato, tuttavia i risultati del sondaggio saranno visibili sia al creatore dello stato che a chiunque visualizzi l’aggiornamento di stato.

Questa novità è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.20.10.70 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iPhone iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

