Sono trascorse un paio di settimane da quando Apple ha presentato ufficialmente al mondo i suoi nuovissimi iPhone 16, che hanno immancabilmente calamitato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori e, a tal proposito, il modello di punta iPhone 16 Pro Max ha appena affrontato il test del comparto fotografico di DxOMark, offrendo una serie di spunti interessanti.

Apple iPhone 16 Pro Max sfida DxOMark: re dei video, non delle foto

La serie iPhone 16 si compone di quattro modelli, il cui fil rouge è rappresentato dalla rinnovata esperienza d’uso costruita attorno ad Apple Intelligence, per il cui rilascio bisognerà però pazientare ancora un po’ (e chissà quando lo vedremo in Italia); se da una parte quest’anno sono stati i modelli base a catturare l’attenzione degli utenti, dall’altra sono come sempre i modelli Pro a racchiudere il meglio della tecnologia che Apple ha da offrire, anche per quanto riguarda il comparto fotografico.

A questo riguardo, il colosso di Cupertino ha optato per un cambio di registro degno di nota: non ci sono più differenziazioni tecniche tra i modelli Pro e Pro Max: iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max condividono un comparto fotografico così composto:

Sensore principale Fusion da 48 MP (f/1,78), 24 mm

(f/1,78), 24 mm Sensore grandangolare da 48 MP (f/2,2), 13 mm con angolo di visione di 120°

(f/2,2), 13 mm con angolo di visione di 120° Sensore tele periscopico da 12 MP (f/2,8) con zoom ottico 5x

(f/2,8) con zoom ottico Sensore ToF 3D LiDAR e flash LED True Tone.

Stando così le cose, i risultati delle prove appena condotte dal team di DxOMark su iPhone 16 Pro Max (non perdetevi il nostro video unboxing) sono teoricamente applicabili anche al modello di taglia ridotta. Nel complesso, il nuovo modello di riferimento di Apple si inserisce perfettamente nel solco della tradizione, costituendo una scelta decisamente solida sotto ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda la parte video.

All’esito del test, DxOMark ha attribuito ad iPhone 16 Pro Max un punteggio di 157, che lo colloca al quarto posto sia della classifica relativa alla fascia premium che di quella generale, alle spalle dei soli Huawei Pura 70 Ultra, Google Pixel 9 Pro XL e HONOR Magic6 Pro. Entrando più nel dettaglio, iPhone 16 Pro Max ha conquistato la vetta della classifica relativa ai video (159 punti), comportandosi altrettanto bene nelle foto (157 punti), ritrovandosi però ad inseguire per quanto riguarda lo zoom (142 punti).

In particolare, il test ha messo in evidenza numerosi punti di forza del dispositivo, che, oltre ad essere il migliore in assoluto per registrare video, eccelle per: fare foto e video ad amici e familiari, stabilizzazione video, velocità e precisione dell’autofocus, precisione del bilanciamento del bianco e della resa cromatica, ampiezza della gamma dinamica a tutti i livelli di zoom disponibili. I punti deboli sono pochissimi, ma meritano di essere ricordati: il test ha rilevato una certa incoerenza nel livello di dettaglio nel passare da un livello di zoom all’altro, con una perdita evidente nelle foto scattate con la ultra-grandangolare; la ridotta profondità di campo, poi, fa sì che i soggetti sullo sfondo negli scatti di gruppo risultino sfocati; infine, viene sottolineata la presenza di artefatti indesiderati (flare, ghosting, ringing e aliasing).