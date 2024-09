Finalmente la gamma iPhone 16 ha fatto il suo esordio sul mercato e, così come avviene per gli smartphone più attesi, i suoi vari modelli sono i protagonisti di un crescente numero di approfondimenti.

Tra di essi, ovviamente, non possono mancare i video teardown e nelle scorse ore lo staff di iFixit ha pubblicato su YouTube quello relativo al modello base di iPhone 16.

Il video teardown di iPhone 16

A rendere più semplici le operazioni del team di iFixit è stata la pubblicazione da parte di Apple dei manuali di riparazione del nuovo melafonino, che presenta una notevole riprogettazione interna.

In particolare, lo staff di iFixit ci ha tenuto a mettere in evidenza che tra le novità più interessanti di iPhone 16 vi sono una gestione termica migliorata e una nuova batteria altamente riparabile, il tutto grazie ad un adesivo staccabile elettricamente per il suo involucro (è il primo modello a usarlo).

Se siete curiosi di scoprire cosa si nasconda all’interno della scocca di iPhone 16 e vedere come funziona il nuovo sistema per staccare la batteria, non vi resta altro da fare che guardare il video realizzato da iFixit.

In particolare, la procedura da seguire per riuscire a staccare la batteria (la trovate andando direttamente al minuto 2 e 40 secondi) richiede l’utilizzo di un apposito strumento che ha il compito di dare la carica elettrica per “disattivare” lo speciale adesivo.

Probabilmente questo sistema per la batteria in futuro verrà adottato anche su altri modelli del melafonino, soprattutto nel caso in cui, come ci si augura, con il passare dei mesi il suo funzionamento si dovesse confermare preciso ed affidabile.