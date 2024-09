La serie iPhone 16 è stata rilasciata in tutto il mondo da pochi giorni e ora JerryRigEverything ha deciso di sottoporre a un test di resistenza alla piegatura e ai graffi il modello di punta iPhone 16 Pro Max. Ecco com’e andata la prova.

Il test ha evidenziato che Apple ha utilizzato materiali di alta qualità in quanto l’iPhone 16 Pro Max si flette di circa un paio di centimetri, indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia piegato dalla parte anteriore o posteriore.

L’iPhone 16 Pro Max ha una buona resistenza alla piegatura

La buona robustezza alla piegatura dell’iPhone 16 Pro Max è probabilmente dovuta alla scheda logica più spessa e alla copertura in metallo presente sulla batteria, elementi individuati in un precedente smontaggio dell’iPhone 16 Pro, ma per conferma bisogna attendere lo smontaggio del dispositivo di punta che non tarderà a essere pubblicato.

Tuttavia il pulsante di controllo della fotocamera mostra segni visibili quando viene graffiato con un plettro di livello 7 della scala di Mohs, indicando l’uso di zaffiro, ma non in forma pura secondo lo youtuber.

Il resto dell’iPhone 16 Pro Max impiega titanio e vetro, con la parte in titanio che si graffia proprio come l’alluminio anodizzato. A seguire trovate il video completo dei test di resistenza effettuati sul nuovo smartphone di punta del colosso di Cupertino.