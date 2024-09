Se siete alla ricerca di cuffie true wireless economiche, Redmi potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: il produttore asiatico, infatti, ha lanciato le cuffie Redmi Buds 6 Lite.

Si tratta di cuffie che possono vantare un rapporto tra qualità e prezzo notevole, il tutto senza trascurare un curato design in ear (con punte in silicone rimovibili) e un’autonomia che dovrebbe garantire un utilizzo tranquillo per una giornata.

Le principali caratteristiche di Redmi Buds 6 Lite

Le nuove cuffie di Redmi arrivano sul mercato in tre colorazioni (nera, bianca e blu) e possono contare su alcune funzionalità molto interessanti, come un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) e un’autonomia di 7 ore (che arriva a 38 ore se si sfrutta anche la custodia).

Queste sono le principali caratteristiche delle cuffie Redmi Buds 6 Lite:

driver da 12,4 mm

sistema di cancellazione attiva del rumore (fino a 40 dB)

design in ear

Bluetooth 5.3

sistema a doppio microfono

batteria da 45 mAh (autonomia di 7 ore)

custodia di ricarica con batteria da 480 mAh (autonomia di 38 ore)

peso di ciascun auricolare: 4,2 grammi

peso della custodia: 38,5 grammi

dimensioni di ciascun auricolare: 31 mm x 21,4 mm x 23,45 mm

dimensioni della custodia: 57 mm x 55,95 mm x 26,85 mm

Le nuove cuffie di Redmi consentono agli utenti anche di procedere alla regolazione delle varie impostazioni dell’equalizzatore tramite l’app Xiaomi Earbuds.

Prezzo e disponibilità delle nuove cuffie di Redmi

Il prezzo ufficiale delle cuffie Redmi Buds 6 Lite è di 19,99 euro e presto dovrebbe essere possibile comprarle direttamente sullo shop ufficiale di Xiaomi (sono già disponibili nel Regno Unito).

Le cuffie Redmi Buds 6 Lite dovrebbero inoltre sbarcare anche su Amazon. Basta avere un po’ di pazienza.