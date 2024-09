Dopo poco più di un anno dal lancio in alcuni paesi, TikTok Music a breve chiuderà i battenti. Il social ha annunciato a malincuore la decisione di terminare il servizio e fornisce le informazioni necessarie per trasferire le proprie playlist e ottenere il rimborso.

TikTok Music è stata lanciata per la prima volta in Indonesia e Brasile nel luglio 2023, sostituendo la piattaforma musicale Resso sempre di ByteDance, la società madre di TikTok.

Nello stesso periodo il servizio è diventato disponibile come beta chiusa in Australia, Messico e Singapore, prima del lancio pubblico a ottobre in queste regioni. La piattaforma non è mai arrivata negli Stati Uniti e nemmeno in Europa.

TikTok Music chiuderà il 28 novembre 2024

La società ha annunciato che gli account verranno chiusi il 28 novembre e tutti i dati utente e le informazioni di accesso verranno cancellate.

Gli abbonati il cui abbonamento termina dopo tale data dovrebbero ricevere automaticamente un rimborso o richiederne uno tramite supporto Google o Apple prima che TikTok Music chiuda.

Alcuni utenti potrebbero scegliere di temporeggiare, poiché il servizio premium non sarà più disponibile una volta elaborato il rimborso, tuttavia c’è tempo fino al 28 ottobre per chi desidera trasferire le proprie playlist da TikTok Music a un’altra piattaforma di streaming musicale.