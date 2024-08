L’enorme successo di TikTok dipende anche dagli algoritmi utilizzati da questo social network per suggerire agli utenti i contenuti da guardare.

La piattaforma si sta arricchendo di una nuova funzione per consentire agli utenti di definire con maggiore precisione il tipo di contenuti che desiderano visualizzare nei propri feed o, quantomeno, per segnalare all’algoritmo quali sono gli argomenti che li interessano di più.

Come TikTok migliora i contenuti offerti agli utenti

All’interno della sezione dedicata alla Privacy, gli utenti hanno la possibilità di selezionare Preferenze dei contenuti e quindi Gestisci argomenti, ove potranno sfruttare alcuni cursori per indicare che desiderano più o meno determinati argomenti nella loro pagina (tra gli argomenti inclusi vi sono arti creative, salute e fitness, attualità, danza, cibo e drink, umorismo e altro).

Questi cursori sono inizialmente impostati in via predefinita a metà e gli utenti possono modificarli con un tocco:

Questa nuova funzionalità dovrebbe andare a migliorare le prestazioni dell’algoritmo di TikTok, già particolarmente apprezzato per la sua capacità di offrire agli utenti dei contenuti mirati in base alle loro preferenze (ciò grazie anche ai dati raccolti sul loro conto).

Resta da capire quanto sarà efficace questo sistema di scelta dei contenuti da mostrare basato sulla regolazione dei cursori.

Negli anni il team di sviluppatori di TikTok si è impegnato per dare agli utenti la possibilità di avere una sorta di controllo sull’algoritmo della piattaforma e un esempio è rappresentato dal pulsante per esprimere il proprio disinteresse per un video (così da segnalare al sistema che non si vogliono vedere contenuti di quel tipo). E un altro esempio è rappresentato dalla possibilità di bloccare determinati hashtag o parole chiave.