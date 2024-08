Il team di WhatsApp sta lanciando una nuova funzionalità che ha lo scopo di migliorare le videochiamate attraverso la realtà aumentata.

Prossimamente gli utenti iPhone potranno utilizzare nuovi strumenti AR per migliorare la loro esperienza di videochiamata.

WhatsApp aggiunge nuovi strumenti per personalizzare le videochiamate

Alcuni beta tester di WhatsApp per iOS ora possono provare una gamma di filtri facciali dinamici che permettono di personalizzare il loro aspetto in tempo reale durante le videochiamate, modificando la tonalità di colore complessiva del loro video.

WhatsApp ha inoltre introdotto uno strumento di modifica dello sfondo che consente di sfocare l’ambiente circostante o di sostituirlo con uno degli sfondi preimpostati forniti da WhatsApp.

Un’altra novità è l’interruttore che abilita il miglioramento della qualità dell’illuminazione del flusso video, particolarmente indicata per le chiamate serali o notturne.

Infine è in sperimentazione anche la modalità ritocco che agisce come un filtro per levigare delicatamente le imperfezioni della pelle, in modo da offrire agli utenti senza un’illuminazione professionale un aspetto più curato nelle videochiamate.

Queste novità, in sperimentazione anche su WhatsApp beta per Android, sono attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.17.10.74 di WhatsApp per iOS e verranno distribuite più ampiamente nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iPhone iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

