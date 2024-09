In occasione del LogiPLAY 2024 concluso da qualche ora, Logitech G, divisione di Logitech specializzata in periferiche per il gaming ad alte prestazioni, ha annunciato diversi nuovi e interessanti prodotti destinati ai gamer più esigenti. L’evento era molto atteso da appassionati e addetti ai lavori in quanto ci si aspettava il debutto di importanti novità come la nuova gamma Logitech G PRO e l’inedita linea di prodotti sim racing Logitech G Racing.

L’azienda a quanto pare non ha deluso le aspettative, aggiornando praticamente tutta la lineup e i prodotti di rilievo destinati al mondo gaming, cercando (e probabilmente riuscendo) ad alzare ulteriormente l’asticella sia dal punto qualitativo che prestazionale. Tra le novità annunciate da Logitech c’è appunto la nuova serie PRO, con due nuovi mouse e una tastiera, le cuffie multipiattaforma A50 Gen5, la neonata linea Racing per gli amanti della simulazione e una partnership con MOMO Design, ma anche nuove varianti della tanto amata tastiera Logitech G915 oltre a un’innovativa funzionalità di StreamLabs che si serve dell’Intelligenza Artificiale. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Logitech G e le nuove periferiche serie PRO per i gamer più esigenti

Come anticipato in apertura, tra le novità che tutti aspettavamo all’evento LogiPLAY2024 c’era la nuova gamma di periferiche Logitech G PRO, soluzioni tra le più gettonate dai giocatori in quanto sono progettate per far fronte alle esigenze degli atleti eSport e dei competitive gamer (i più pignoli per intenderci). La nuova lineup Logitech G PRO include i mouse gaming PRO X SUPERLIGHT 2 DEX e PRO 2 LIGHTSPEED insieme alla tastiera da gioco PRO X TKL RAPID.

L’entusiasmo in casa Logitech per la nuova serie PRO emerge chiaramente dalle dichiarazioni di Chris Pate, responsabile dello sviluppo dei prodotti della serie PRO di Logitech G:

Puntiamo molto sui nostri prodotti della PRO Series, concentrandoci sulle innovazioni che offrono guadagni immediati in termini di prestazioni e stringendo profonde collaborazioni con i professionisti per soddisfare le loro esigenze più elevate. Questa pratica di ricerca e progettazione non solo ci permette di identificare e creare prodotti innovativi, ma serve anche come banco di prova per le prestazioni che, in ultima analisi, servono all’intera community dei giocatori. Con il nuovo PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, il nuovo PRO 2 LIGHTSPEED ambidestro e la nostra prima tastiera analogica magnetica rapid trigger, la PRO X TKL RAPID, stiamo soddisfacendo le esigenze dei giocatori che desiderano un equipaggiamento dalle prestazioni sempre più elevate.

Mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX e Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED

Ma passiamo ai fatti iniziando dal fiammante Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, un mouse che viene definito dall’azienda come una pietra miliare nel settore per prestazioni ed ergonomia grazie a un nuovissimo design asimmetrico per destrorsi sviluppato con il feedback dei giocatori professionisti di titoli come Counter-Strike e Valorant. Parlando di estetica, le linee generali in realtà non differiscono molto da altre soluzioni Logitech G, ma questo non sorprende visti i risultati ottenuti finora dai predecessori; in ottica costruzione, segnaliamo però che anche il PRO X SUPERLIGHT 2 DEX è realizzato con plastica riciclata ABS sino al 55%.

L’azienda rende noto che ha aggiornato la tecnologia Wireless LIGHTSPEED, capace ora di supportare il polling a 8 KHz, per offrire prestazioni ultraveloci e reattive. In abbinamento troviamo anche gli Switch LIGHTFORCE, che combinano il rilevamento ottico per un’attuazione immediata e precisa con un componente meccanico per un clic soddisfacente. Per allinearsi a questa caratteristica anche il Sensore HERO 2 è stato riprogettato da zero, offrendo ora prestazioni di tracciamento ineguagliabili con una velocità di oltre 888 pollici al secondo e un’accelerazione di oltre 88G; se ve lo state chiedendo, la risoluzione di questo mouse è di ben 44.000 DPI!

L’utente che invece mira a un mouse ambidestro, o magari proviene già da un Logitech G PRO e non ha intenzione di cambiare brand e abitudini, potrà invece optare per il Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED, un vero e proprio aggiornamento che porta l’originale design ambidestro del mouse da gaming PRO Wireless a un livello superiore con componenti all’avanguardia e miglioramenti delle prestazioni. In questo caso nessuno stravolgimento sotto il profilo del design; come il fratello maggiore avremo tre colorazioni (nero, bianco e rosso), mentre anche su questo modello Logitech porta la nuova tecnologia Wireless LIGHTSPEED e l’impressionante sensore HERO 2 che però in questa variante arriva a 32.000 DPI.

La tastiera Logitech G PRO X TKL RAPID

Altro annuncio importante riguarda la Logitech G PRO X TKL RAPID, prima tastiera analogica magnetica di Logitech G che offre punti di attuazione regolabili e funzionalità rapid trigger per consentire comandi veloci e precisi. I punti di attuazione e le impostazioni di attivazione rapida della tastiera possono essere regolati istantaneamente senza software, il che la rende ideale per i professionisti degli eSport che devono configurare nuovo hardware su sistemi in cui non è consentita l’installazione di software.

Oltre a un design compatto e curato, che non trascura la sostenibilità dei materiali la nuova tastiera Logitech G punta su precise peculiarità che garantiscono prestazioni e precisione, ma anche semplicità e rapidità di gioco e configurazione. Tra le caratteristiche da segnalare ci sono:

Switch magnetici analogici dotati di punti di attuazione regolabili e capacità di attivazione rapida.

Key Priority, funzionalità di Logitech G HUB che implementa la risoluzione Simultaneous Opposing Cardinal Directions (SOCD) e offre ai giocatori maggiore precisione, velocità e controllo sui movimenti in gioco.

Configurazione al volo per configurare rapidamente e facilmente i punti di attuazione e le impostazioni di attivazione rapida senza installare il G HUB.

Integrazione con G HUB grazie a KEYCONTROL che offre un controllo dettagliato delle impostazioni di attivazione rapida e della corsa degli switch, delle assegnazioni multi-attuazione e dei livelli di comando multipli.

Le cuffie multipiattaforma Logitech G ASTRO A50 Gen5 con Base Station

Un’altra protagonista dell’evento LogiPLAY è sicuramente la cuffia wireless Logitech G ASTRO A50 Gen 5 con Base Station che, insieme alla sorella maggiore A50 X, va a formare la nuova famiglia A50 di cuffie da gaming multipiattaforma ad alte prestazioni. Logitech G ASTRO A50 Gen 5 utilizza la stessa architettura delle già note A50 X, offrendo una serie di funzioni semplificate e versatili adatte ai giocatori che amano giocare sia su PC che su console.

Tra le novità c’è la funzione PLAYSYNC AUDIO, progettata specificamente per i gamer che utilizzano l’interfaccia USB per uno switch audio continuo tra le piattaforme console e PC e non necessitano di uno switch video HDMI. Grazie a questa caratteristica, l’utente può collegare contemporaneamente (via USB-C) fino a tre sistemi di gioco, tra cui Xbox Series X|S, PS5 e PC, passando rapidamente da un sistema all’altro con un solo pulsante.

Molto curate anche nel design e nella progettazione, le cuffie Logitech si presentano con un’estetica elegante e moderna che a primo acchito conferisce una certa solidità; l’ergonomia non è trascurata e tra i vari accorgimenti segnaliamo i cuscinetti auricolari in memory foam, utilissimi per sessioni di gioco prolungate. Parlando di scheda tecnica, queste cuffie utilizzano driver PRO-G GRAPHENE che garantiscono secondo Logitech un soundscape ricco e dettagliato oltre a una nitidezza e una precisione senza precedenti, permettendo ai gamer di immergersi completamente nella scena di gioco. Ma non è tutto.

A bordo è presente anche il sistema LIGHTSPEED Wireless + Base Station con tecnologia audio LIGHTSPEED non compressa a 24 bit per i massimi livelli di nitidezza e dettaglio e una connessione a bassissima latenza. Non meno curato il microfono ad alta risoluzione (48 kHz) con audio di qualità broadcast per garantire una voce chiara durante i giochi di squadra o le sessioni di streaming. Ultimo, non per importanza, il reparto software con G HUB su PC e l’App Logitech G su dispositivi iOS/Android, applicativi già noti che garantiscono all’utente il pieno controllo e personalizzazione sull’esperienza audio, dai preset dell’equalizzazione, passando all’elaborazione DSP a 7 core integrata e riduzione del rumore.

Logitech G Racing per gli amanti del sim racing

Le novità Logitech G continuano con la nuova Racing Series, una nuova gamma di prodotti per il sim racing ideata per offrire ai piloti innovazione e pretazioni, ma anche e soprattutto un personalizzazione senza precedenti, consentendo di mettere a punto l’assetto e l’equipaggiamento in base al proprio stile di guida. Le periferiche Racing Series sono compatibili con i prodotti da corsa della serie PRO, mentre alcuni articoli offrono la compatibilità con i volanti della serie G grazie al Logitech G Racing Adapter.

La nuova Racing Series di Logitech G è composta da: Logitech G RS Wheel Hub, Logitech G RS Track Wheel, Logitech G RS Round Wheel, Logitech G RS QR Adapter e Logitech G RS Shifter & Handbrake; ma vediamoli meglio.

Logitech G RS Wheel Hub, RS Round Wheel ed RS Track Wheel

Progettato per offrire compatibilità con PC e console, il Logitech G RS Wheel Hub si abbina perfettamente a qualsiasi base Logitech G Direct Drive, consentendo configurazioni a piattaforma singola, doppia o tripla. A bordo è presente un meccanismo di sgancio rapido che garantisce un accoppiamento ultra-sicuro e privo di attrito con il volante, supportando i volanti Racing Series e Logitech G x MOMO. I cambi regolabili possono essere personalizzati in larghezza per adattarsi a volanti di diverse dimensioni e sono rimovibili quando si utilizza il Wheel Hub RS con il Logitech G RS Shifter & Handbrake; non manca infine la possibilità di personalizzazione RGB con il software G HUB.

Il volante Logitech G RS Track Wheel, è stato progettato per soddisfare le esigenze delle sessioni di gara più estese e quindi con un occhio di riguardo all’ergonomia; combina materiale TPE scolpito con un motivo a punti (microtessitura) e alluminio leggero a basso tenore di carbonio per un design che favorisce maggiore ventilazione e comfort. Chiude questo trio il Logitech G RS Round Wheel, progettato per mantenere il massimo controllo durante la rapida rotazione del volante. Realizzato con pelle siliconica ad alte prestazioni e alluminio a basso tenore di carbonio, il Logitech G RS Round Wheel trasmette una sensazione di qualità superiore, mentre il grip profile garantisce una maneggevolezza ottimale nelle curve o nei tornanti.

Sia il Track Wheel che l’RS Round Wheel si fissano facilmente al Logitech G RS Wheel Hub, grazie ai bulloni e alla chiave esagonale in dotazione. In aggiunta arriva poi il Logitech RS QR Adapter compatibile con quasi tutti i volanti da 70 mm o 50,8 mm PCD con montaggio anteriore o posteriore, compresi a marchio MOMO. Si collega a qualsiasi base Logitech G Direct Drive su PC ed è dotato di funzionalità di sgancio rapido, che consente di cambiare facilmente il volante da una gara all’altra. L’adattatore, realizzato in alluminio di alta qualità, migliora la reattività del feedback TRUEFORCE riducendo il peso per manovre più rapide.

Logitech G RS Shifter & Handbrake

A chiudere la serie Logitech G Racing troviamo l’RS Shifter & Handbrake, pensato per migliorare la simulazione grazie a un controllo preciso della modalità 2-in-1 e alla messa a punto del software G HUB. Grazie a questi accorgimenti, il pilota può passare senza problemi dalle funzioni di cambio sequenziale a quelle di freno a mano senza bisogno di utensili, il tutto con la possibilità di impostare il punto di azionamento del cambio e la curva di risposta del freno a mano.

Da segnalare anche che RS Shifter & Handbrake è dotato di opzioni di montaggio versatili, un morsetto da tavolo rinforzato con anima in acciaio e un’impugnatura regolabile in altezza. Rimanendo nel contesto c’è da segnalare anche un’importante partnership pluriennale nata tra Logitech G e MOM, collaborazione che include l’introduzione di due nuovi volanti premium: il SIM GT 320 e il SIM GT-Racer 290 progettati secondo le specifiche del Logitech G RS Wheel Hub.

Nuove varianti della tastiera gaming Logitech G915

Visti i nuovi prodotti per il sim racing, passiamo alla tastiera Logitech G 915 X che, in questa nuova veste e con un’altezza di 23 mm, si presenta come una una delle tastiere da gaming wireless low-profile più sottili dell’azienda. Logitech G915 X combina materiali di qualità a un’un’estetica elegante e moderna, utilizza switch galvanici completamente riprogettati e dotati di un nuovo stem a croce in POM, un approccio che a detta del produttore migliora la stabilità dei tasti durante la digitazione, semplificando al contempo la sostituzione o la personalizzazione dei keycaps.

Altra novità, il punto di attuazione degli switch è stato ridotto da 1,5 a 1,3 mm, per una risposta più rapida, inoltre sono stati aggiunti i keycaps in PBT lucido double-shot (al posto dell’ABS) per offrire una migliore resistenza all’usura e allo sporco; rimanendo in tema, per conferire ulteriore stabilità e qualità, lo spessore della piastra superiore in alluminio è stato aumentato da 1,2 a 1,5 mm.

La Logitech G915 X mantiene la connettività tri-mode della precedente versione, integrando la tecnologia LIGHTSPEED wireless insieme a Bluetooth e interfaccia USB. Ottimi anche i dati riguardo alla durata della batteria, ambito dove la tastiera Logitech G riesce a offrire sino a 800 ore di autonomia con illuminazione spenta, 36 ore con luminosità al 100% e connessione wireless LIGHTSPEED; ci sarà anche una variante più compatta, TKL, capace di toccare le 1.000 (42 ore con luminosità al 100%). Sempre in ottica evoluzione, oltre al roller del volume originale, al tasto G e ai tasti multimediali, la G915 X aggiunge il KEYCONTROL, funzionalità che permette a ogni tasto di diventare una potente macro che combina più comandi.

StreamLabs si evolve grazie all’Intelligenza Artificiale

Chiudiamo questo report sull’evento LogiPLAY 2024 con un ultimo annuncio di Logitech G relativo a Streamlabs, ovvero AI Game Highlighter, una nuova funzionalità che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per rendere l’acquisizione e la pubblicazione dei contenuti più intelligente, veloce e avanzata. Con AI Game Highlighter, i momenti di gioco più emozionanti vengono identificati automaticamente e combinati in un filmato che può essere gestito dal software di trasmissione Streamlabs Desktop, il tutto con pochissimi passaggi e una semplicità d’uso che non richiede particolare esperienza grazie a strumenti algoritmici automatizzati.

Tra le funzionalità da segnalare su AI Game Highlighter ci sono:

Clip di highlight del gameplay post-stream automatico

Esportazione delle clip in un unico video highlight

Importazione di clip da stream passate

Possibilità di aggiungere musica e transizioni

Upload diretto su YouTube o download per condividere su più piattaforme

Upload per TikTok verranno aggiunti in un successivo update

AI Highlighter sarà inizialmente lanciato con supporto per Fortnite, con altri titoli presto in arrivo

Disponibilità e prezzi

A seguire riportiamo i dati relativi a disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti annunciati nelle scorse ore da Logitech G e presenti sul sito ufficiale dell’azienda; dove possibile abbiamo abbinato anche un link per l’acquisto che risulta sempre comodo: