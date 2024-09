Risale al 2021 l’introduzione da parte di Apple di un display con notch nella gamma MacBook ma fino a questo momento il colosso di Cupertino non ha sfruttato tale componente per implementare la funzionalità Face ID, molto popolare su iPhone.

Ebbene, pare che la situazione stia per cambiare, almeno ciò è quanto suggerisce l’App Store, nel quale è stata pubblicata un’immagine di un MacBook con un’icona Face ID sul display.

Apple potrebbe introdurre una nuova funzione nella gamma MacBook

Non si tratta di una novità inaspettata, in quanto di recente Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, ha reso noto che il team di Apple è al lavoro su una versione di Face ID per Mac, funzionalità che pare non sia stata ancora introdotta soltanto perché non ritenuta fondamentale (quando si accende un MacBook è più comodo usare Touch ID per effettuare l’autenticazione).

E nelle scorse ore Gurman su X ha condiviso l’immagine a cui facciamo riferimento:

C’è da precisare che questa immagine di Face ID su un Mac non significa che Apple la implementerà a breve. Così come viene evidenziato dallo stesso Gurman, infatti, è possibile che il grafico fosse a conoscenza dell’imminente lancio di un MacBook con la funzionalità integrata anche se non è possibile escludere l’ipotesi che si tratti di una semplice svista.

Ricordiamo che Apple dovrebbe lanciare nuovi modelli della sua gamma notebook con il processore M4 già il prossimo mese e, pertanto, l’attesa per scoprire se effettivamente la funzionalità Face ID sia destinata a sbarcare anche sui notebook dell’azienda non dovrebbe essere destinata a protrarsi a lungo.

Resta da capire se tale sistema possa divenire popolare anche sui notebook, dispositivi sui quali forse una funzione come Touch ID è più comoda.