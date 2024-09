La prossima versione 18.1 di iOS è particolarmente attesa in quanto lancerà su iPhone Apple Intelligence, la suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale del colosso di Cupertino (non in Italia, come noto).

Una delle funzionalità più divertenti è Image Playground che genera illustrazioni basate su un prompt di testo e dopo le prime demo mostrate durante i suoi keynote, ora Apple ha condiviso un esempio presumibilmente più credibile di cosa è in grado di fare questo strumento creativo.

L’immagine generata dall’IA di Image Playground

Come protagonista dell’immagine la società ha scelto Bailey, il cane di Craig Federighi, vicepresidente senior dell’ingegneria del software presso Apple che ha creato l’immagine per sua moglie in onore del recente compleanno dell’animale domestico. Ecco il risultato.

Image Playground debutta in un momento in cui gli strumenti di intelligenza artificiale generativa spuntano come funghi, soprattutto quelli che creano immagini, ma ultimamente anche video.

Image Playground esiste come app stand-alone, tuttavia è possibile accedervi anche tramite l’app Messaggi. Per generare un’immagine è sufficiente fornire una descrizione di ciò che si ha in mente, scegliere una foto dalla propria libreria, oppure uno dei modelli predefiniti.

Lo strumento consente anche di scegliere tra gli stili Illustrazione, Schizzo e Animazione, tuttavia non deve essere confuso con Genmoji che consente di generare emoji personalizzate direttamente dalla tastiera utilizzando prompt testuali.

Al momento nessuna di queste funzionalità è ancora disponibile nella beta di iOS 18.1, quindi il cane di Federighi è per ora uno degli esempi più vicini a cosa possiamo aspettarci in futuro.