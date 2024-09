Ad aprile Adobe ha anticipato FireFly for Video che è destinato ad alimentare le funzionalità di editing video e audio basate sull’intelligenza artificiale nelle applicazioni Creative Cloud di Adobe.

Ora la società mostra dei filmati prodotti dalle capacità di conversione da testo a video e da immagine a video di Firefly.

Lo strumento consente di generare videoclip utilizzando descrizioni di testo e di regolare il risultato utilizzando una varietà di controlli dell’inquadratura della scena, come il movimento e la distanza di ripresa.

Adobe anticipa i suoi prossimi strumenti di generazione video con l’IA

La dimostrazione include anche una funzionalità di conversione da immagine a video per il modello video Firefly in grado di generare clip utilizzando immagini di riferimento specifiche che secondo l’azienda potrebbe essere utile per realizzare filmati B-roll aggiuntivi o per colmare lacune nelle tempistiche di produzione. Nel video sottostante potete rendervi conto di cosa stiamo parlando.

A giudicare da quanto mostrato da Adobe la qualità video generata sembra alla pari con quella mostrata da OpenAI per il suo modello di generazione di video Sora, tuttavia la società ha affermato che i video prodotti dalle funzionalità da testo a video e da immagine a video al momento hanno una lunghezza massima di cinque secondi.

Adobe promette che Firefly è “commercialmente sicuro” in quanto è stato addestrato su contenuti con licenza aperta, di pubblico dominio e di Adobe Stock, il che potrebbe ridurre alcune preoccupazioni relative alla possibile violazione di copyright.