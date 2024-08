REDMAGIC Titan 16 Pro è il primo notebook gaming del brand ad arrivare sul mercato. Un po’ di scetticismo potrebbe esserci, in fondo hanno sempre fatto solo smartphone da gaming, un notebook è completamente diverso. Invece REDMAGIC ha stupito un po’ tutti, questo Titan 16 Pro sembra essere l’ultimo di una generazione di notebook, in realtà è il primo ed è anche ottimo.

REDMAGIC Titan 16 Pro design

La prima caratteristica che ci ha colpito del Redmagic Titan 16 Pro è la sua costruzione: appena estratto dalla confezione, si percepisce subito un peso considerevole. Con i suoi 2,4 kg e uno spessore notevole, rientra perfettamente nelle aspettative per un notebook da gaming. Tuttavia, ciò che rende davvero distintivo questo dispositivo è la qualità costruttiva, realizzata interamente in alluminio, che conferisce una solidità e robustezza di alto livello. L’assemblaggio è impeccabile: la cerniera è solida, il retro del monitor ben rifinito e privo di parti disallineate. Considerando che si tratta del loro primo notebook gaming, Redmagic non ha fatto compromessi, sacrificando il peso a favore di una costruzione di qualità superiore. La dotazione di porte è eccellente, con una selezione ben distribuita, anche sul retro, che garantisce una connettività completa e ordinata.

Se l’esterno colpisce per il suo design gaming ma comunque sobrio, la curiosità di esplorarne l’interno era inevitabile. Qui, Redmagic merita un plauso: l’accesso alle componenti interne è facilitato, bastano pochi passaggi per rimuovere il pannello posteriore e trovarsi davanti a una scheda madre pulita e ben organizzata. Tutto è facilmente sostituibile, con un solo banco di RAM SODIMM DDR5 occupato e un altro libero, permettendo di espandere la memoria fino a 32 GB senza difficoltà.

Il modulo Wi-Fi è sostituibile, così come l’SSD M.2, anche se quello fornito di base offre già ottime prestazioni. Il sistema di dissipazione è particolarmente curato, con quattro heat pipe, quattro radiatori e due ventole, assicurando una gestione termica efficace.

REDMAGIC Titan 16 Pro tastiera e trackpad

Quello che ci ha convinto di meno nel Redmagic Titan 16 Pro è la combinazione di tastiera e trackpad. Non fraintendeteci, entrambi sono funzionali, ma non ci hanno entusiasmato per quanto riguarda le proporzioni. La presenza del tastierino numerico, che molti utenti apprezzeranno, ha influito sulle dimensioni del trackpad, risultando un po’ sacrificato.

Il trackpad, sebbene preciso e fluido, è piuttosto piccolo, limitando un po’ l’esperienza d’uso. La tastiera, invece, pur essendo onesta, si presenta con un design piuttosto essenziale. Avremmo preferito una corsa dei tasti più profonda, soprattutto considerando la vocazione gaming del dispositivo, che avrebbe potuto beneficiare di un feedback più deciso. Anche se tastiera e trackpad funzionano bene, ci aspettavamo un’attenzione maggiore a questi dettagli per offrire un’esperienza davvero completa.

REDMAGIC Titan 16 Pro display e audio

Il display del Redmagic Titan 16 Pro ci ha convinto in termini di qualità, sebbene la scelta della risoluzione sollevi qualche dubbio. Si tratta di un pannello da 16 pollici con risoluzione QHD in formato 16:10 e frequenza di aggiornamento a 240 Hz.

A prima vista, si potrebbe pensare che un pannello FullHD sarebbe stato più adatto per una GPU come la RTX 4060 laptop ma c’è una logica dietro questa scelta che merita di essere ipotizzata. Consideriamo il contesto: il dispositivo è dotato di una CPU estremamente potente, il Core i9 14900HX abbinata a una RTX 4060, su un display QHD a 240 Hz. Questo setup è stato probabilmente pensato per ottenere prestazioni eccezionali nei giochi più leggeri, tutti quelli molto popolari in Cina. In questi titoli, anche con una GPU come la 4060, è possibile raggiungere frame rate elevati anche a risoluzioni alte, e una CPU di alto livello è essenziale per gestire efficacemente tutti gli elementi a schermo.

Per giochi eSports più leggeri, questa combinazione di CPU, GPU e monitor si rivela davvero vincente. Tuttavia, se l’obiettivo è giocare a titoli AAA con ray tracing e DLSS, sarà necessario abbassare le impostazioni grafiche o ridurre la risoluzione a Full HD per ottenere prestazioni ottimali. Ritornando alla qualità del pannello, ci ha sorpreso positivamente: la copertura dei più diffusi spazi colore supera il 90%, i colori sono vivaci, zero bleeding, il pannello è ben assemblato e offre un’esperienza visiva più che valida sia per il lavoro che per il gaming.

La sezione audio, purtroppo, non brilla allo stesso livello. Sebbene non sia pessima, mancano un po’ di definizione nei medi e nei bassi, mentre gli alti fanno il loro lavoro. Nel complesso, non è il massimo, ma leggermente superiore ad altre soluzioni gaming sul mercato. Infine, è presente una webcam a 1080p con supporto per Windows Hello, una piacevole sorpresa che aggiunge un ulteriore punto a favore del dispositivo.

REDMAGIC Titan 16 Pro scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica del REDMAGIC Titan 16 Proin prova: Processore Intel Core i9 14900HX

RTX 4060

16 GB RAM DDR5 SODIMM

1 TB SSD M.2 PCIe 4.0

Display 16″ QHD 240 Hz 16:10

2 speaker

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

1 USB-C 4

3 USB-A 3.2

HDMI

RJ45

1 SD

Locker

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 80 Wh

Webcam IR Windows Hello

REDMAGIC Titan 16 Pro prestazioni

Tornando al cuore di questo notebook, il Redmagic Titan 16 Pro è equipaggiato con un Core i9 14900HX, una CPU impressionante con 24 core e 32 thread, basata su architettura Raptor Lake a 10 nm Intel 7. Questo processore integra un Gaussian & Neural Accelerator per gestire funzioni di intelligenza artificiale, anche se, a differenza di altre soluzioni, non include una NPU dedicata. Tuttavia, questo non rappresenta una grande mancanza, considerando che il notebook dispone di una GPU RTX 4060 con 8 GB di RAM GDDR6, pienamente compatibile con le tecnologie AI di NVIDIA come DLSS, Frame Generator, e molto altro.

Come ribadiamo sempre, per i notebook da gaming è fondamentale verificare la potenza effettiva della GPU. In questo caso, Redmagic ha fatto un ottimo lavoro: la RTX 4060 raggiunge fino a 140W in modalità gaming con Dynamic Boost. Il Core i9 sfrutta al massimo questa potenza, permettendo di ottenere il meglio dalla RTX 4060.

Il risultato è un notebook che eccelle non solo nel gaming (e vi mostreremo anche qualche sessione di gameplay) ma anche nell’uso quotidiano. Windows 11 scorre fluidamente, i 240 Hz del display offrono un’esperienza visiva straordinaria, e il dispositivo si dimostra perfetto per lavorare, creare contenuti, studiare e gestire più attività contemporaneamente. È una macchina versatile, che offre potenza senza compromessi, pur non essendo una workstation, e soprattutto non cerca di vendervi fumo con funzioni di intelligenza artificiale superflue.

Il notebook viene fornito con il software Redmagic preinstallato, un’app leggera e non invasiva che permette di regolare vari parametri legati al gaming, come le ventole e l’illuminazione. In modalità gaming, questo software consente di spingere l’hardware al massimo, garantendo prestazioni ottimali.

REDMAGIC Titan 16 Pro gaming

Parliamo ora di gaming: come vi avevamo anticipato, i titoli eSports più leggeri come Valorant, League of Legends, Counter-Strike, Apex Legends e Fortnite girano tutti molto bene su questo Redmagic Titan 16 Pro. Potrete sfruttare appieno il display a 240 Hz senza problemi, ottenendo prestazioni fluide e reattive.

Per quanto riguarda i titoli AAA, ovviamente non si riesce a spingere al massimo il display QHD, ma si comporta in maniera più che onesta con giochi più impegnativi come Black Myth: Wukong. Nonostante sia un titolo piuttosto esigente, grazie al DLSS e al Frame Generator riesce a girare in modo molto fluido. Lo stesso vale per Cyberpunk 2077, che, anche con ray tracing impostato su valori bassi, riesce a offrire un’esperienza di gioco solida a risoluzione QHD. Lo stesso discorso si applica a titoli come Spider-Man e altri giochi AAA, che riescono a mantenere buone prestazioni grazie al supporto delle tecnologie NVIDIA.

Come abbiamo sempre sottolineato, il DLSS con Frame Generator offre un boost notevole alle prestazioni su notebook, ed è proprio il segreto dietro le ottime performance di questo Redmagic, che vi permette di giocare a tutto senza problemi, anche con una semplice RTX 4060. Non vi mostreremo benchmark o altre prove di performance, perché le componenti sono ben conosciute. È più utile concentrarsi su temperature e rumorosità. Nell’uso quotidiano, il notebook resta fresco: la CPU Intel viene mantenuta a temperature gestibili, la GPU è decisamente fresca e il rumore delle ventole è contenuto.

Sorprendentemente, anche durante le sessioni di gioco, il notebook si comporta piuttosto bene: la GPU rimane sotto gli 80 gradi nella maggior parte dei casi, mentre la CPU resta sotto i 90 gradi. Tuttavia, le ventole si fanno sentire quando si spinge al massimo, non sono fastidiose, ma la loro presenza è evidente. Se poi lanciate i benchmark, la CPU tocca facilmente i 100 gradi, come ci si aspetta da un notebook con CPU Intel.

REDMAGIC Titan 16 Pro autonomia

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la durata della batteria: il modulo da 80Wh è abbastanza capiente, ma come tutti i notebook da gaming, chiudere una giornata di lavoro è difficile. Dobbiamo prestare attenzione a vari parametri per migliorare l’autonomia. Durante le sessioni di gaming o sotto carico massimo, la batteria si esaurisce in circa un’ora e mezza. Almeno c’è la ricarica rapida da 100W, che ci permette di tornare operativi in poco tempo.

REDMAGIC Titan 16 Pro conclusioni

Dobbiamo dire in totale onestà che, per essere il loro primo notebook gaming, Redmagic ha davvero fatto centro. Questa macchina offre una costruzione di altissimo livello, con un design curato e robusto che si distingue nel panorama dei notebook da gaming economici. Non ci sono difetti particolari, e soprattutto, funziona in modo eccellente. La GPU, elemento fondamentale per un laptop da gaming, è spinta al massimo come dovrebbe essere, garantendo prestazioni all’altezza delle aspettative.

Il sistema di dissipazione è stato progettato con grande attenzione, mantenendo temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco intense. Il display, con la sua frequenza di aggiornamento di 240 Hz, offre un’esperienza visiva fluida e reattiva, ideale per i titoli eSports e perfettamente adeguato anche per i giochi più esigenti.

Attualmente, il Redmagic Titan 16 Pro è disponibile solo in preordine con un deposito di 99 euro, che dà accesso a una serie di regali come mouse, tastiera e tappetino Redmagic. Il prezzo di listino è di 1.759 euro che, pur non essendo affatto basso, riflette il buon lavoro fatto sul dispositivo con dettagli che non si trovano sui modelli che costano meno. Vero però che un notebook con RTX 4060 può essere acquistato a prezzi decisamente inferiori ponendolo in grande difficoltà sul mercato.

Pensiamo che Redmagic potrebbe proporre altre promozioni o codici sconto per abbassare il prezzo di listino, poiché attualmente il notebook è acquistabile solo tramite preordine e non vendita libera, c’è tutto il tempo per trovare un modo per abbassare il prezzo. Questo REDMAGIC Titan 16 Pro è davvero valido, il posizionamento molto meno.