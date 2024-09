A poche ore dal debutto ufficiale, Warhammer 40:000: Space Marine 2 sembra non aver deluso le aspettative, anzi nel giro di poche ore ha fatto segnare risultati davvero notevoli in termini di pubblico (attivo), almeno stando alle prime statistiche che ci giungono, quasi in tempo reale, da Steam.

Detto questo, il titolo di Focus Entertainment era molto atteso nella community dei gamer, motivo che ha spinto aziende del calibro di AMD e ASUS a collaborare per quella che viene definita come “Warhammer 40:000: Space Marine 2 Experience“, una serie di iniziative che cercano di coinvolgere tutti gli amanti del nuovo capitolo del gioco ad abbinare hardware AMD prodotto in casa ASUS per avere la migliore esperienza possibile in gaming.

Oltre ad avere una copia gratuita del gioco con una serie di prodotti selezionati (ora vedremo quali), c’è anche un interessante giveaway che mette in palio una scheda grafica ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX Space Marine 2 Collector’s Edition, PC gaming e periferiche, il tutto per un totale di oltre 15.000 dollari di premi. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Warhammer 40:000: Space Marine 2: il nuovo sparatutto in omaggio coi prodotti ASUS e AMD

Come anticipato in apertura, Warhammer 40:000: Space Marine 2 per il momento sembra aver mantenuto le promesse; basti pensare che pochi minuti dopo il lancio ha fatto registrare oltre 225.000 utenti attivi su Steam, un vero record. Lo sparatutto in terza persona sviluppato da Saber Interactive e pubblicato da Focus Entertainment è disponibile all’acquisto per PC e console, ma grazie alla campagna messa in piedi da ASUS e AMD può essere riscattato gratuitamente con l’acquisto di hardware selezionato, nel dettaglio con alcuni processori AMD Ryzen, schede grafiche Radeon RX 7000 e una serie di laptop equipaggiati con CPU Ryzen e GPU Radeon Mobile.

Gli utenti che acquisteranno uno dei prodotti a seguire potranno riscattare sia una copia di Warhammer 40:000: Space Marine 2 che di Unknown 9: Awakening:

Processori:

AMD Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X3D

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700

Schede video:

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Radeon RX 7900 GRE

AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Radeon RX 7700 XT

AMD Radeon RX 7600 XT

Laptop con

AMD Ryzen 9 7940HS + AMD Radeon RX 7700S o AMD Radeon RX 7600S

AMD Ryzen 7 7840HS + AMD Radeon RX 7700S o AMD Radeon RX 7600S

AMD Ryzen 7 7735HS + AMD Radeon RX 7700S o AMD Radeon RX 7600S

AMD Ryzen 7 7435HS + AMD Radeon RX 7700S o AMD Radeon RX 7600S

Come partecipare:

Per riscattare i giochi una volta acquistato un prodotto idoneo alla promozione, basta seguire alcuni semplici passaggi. Successivamente all’acquisto si riceverà un coupon e seguire una semplice procedura di registrazione sul portale AMDRewards.com; per maggiori dettagli e la procedura completa però vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’iniziativa.

Come vincere una TUF Gaming RX 7900 XTX Space Marine 2 Collector’s Edition e molti altri premi

Se il vostro obiettivo è anche quello di provare a vincere uno dei prodotti messi in palio da ASUS con il suo nuovo giveaway invece dovrete immergervi nell’universo Warhammer 40:000: Space Marine 2, per maggiori dettagli vi consigliamo però di seguire invece questo link, presente sempre nella pagina ufficiale sul sito.

Tra i premi messi in palio ci sono tre schede grafiche ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX Space Marine 2 Collector’s Edition, due console ROG Ally X, quattro mouse ROG Harpe Ace Extreme, quattro tastiere da gaming ROG Azoth Extreme e altri 10 codici digitali per riscattare Warhammer 40,000: Space Marine 2. Se questo non vi basta, per i due vincitori assoluti di Stati Uniti ed Europa sono previsti addirittura due PC da gaming ad alto profilo equipaggiati con una scheda video ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX Space Marine 2 Collector’s Edition.

La scheda custom di ASUS, ideata e realizzata proprio per l’occasione, riprende i colori e i temi del nuovo gioco di Focus Entertainment; non si tratta infatti di semplici adesivi attaccati su una “custom qualsiasi”, ma di un modello appositamente rifinito con inserti metallici, colori autentici, presenti anche sulle ventole; insomma, un vero gioiellino per gli appassionati del genere!