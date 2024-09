SwitchBot è presente all’IFA 2024 con una lunga serie di novità che vanno ad arricchire l’offerta di prodotti dell’azienda. In rampa di lancio c’è il nuovo Robot Vacuum K10+ Pro Combo a cui si affiancano i nuovi Air Purifier e Air Purifier Table oltre alle tende a rullo smart Roller Shade e ad altre novità come Wallet Finder Card, SwitchBot Evaporative Humidifier (Auto-Refill) e Meter Pro & Meter Pro. L’azienda mostrerà i suoi prodotti presso uno stand dedicato all’IFA, al via il 6 settembre. Le novità della gamma sono pronte per il debutto.

Le novità SwitchBot in mostra all’IFA 2024

La novità principale di SwitchBot in occasione dell’edizione 2024 di IFA è, senza dubbio, il nuovo Robot Vacuum K10+ Pro Combo, definito dall’azienda come la soluzione definitiva per l’aspirazione domestica 3 in 1 che combina il piccolo aspiratore robot K10+ Pro, un aspiratore senza filo e una stazione di scarico automatica dual. Il sistema in questione è disponibile in Europa con un prezzo di 799,99 euro.

SwitchBot svela anche Air Purifier e Air Purifier Tablet, nuovi purificatori pensati per migliorare la qualità dell’aria in casa, rimuovendo odori polline e allergeni, grazie a un sistema di filtraggio avanzato, con carbone attivo e filtri HEPA. Tale sistema è in grado di rimuovere fino al 99,97% delle particelle sospese in aria. Il modelloAir Purifier è in grado di pulire fino a 400 metri cubi ogni ora.

Il prezzo di lancio è di 239,99 euro. C’è poi Air Purifier Table che, oltre alla purificazione dell’aria, grazie al suo design multifunzionale, può fungere anche da tavolino, caricabatterie wireless (con carica wireless standard Qi) e fonte di luce ambientale. Questo modello ha un costo di 299,99 euro. I purificatori sono gestibili tramite l’app e supportano anche i comandi vocali.

Tra le novità di SwitchBot per IFA 2024 c’è spazio anche per Roller Shade. Si tratta delle prime tende a rullo smart regolabili, con larghezza che può variare da 22,8 pollici a 27,8 pollici. Le tende sono gestibili tramite l’app SwitchBot, comandi vocali o telecomando e sono compatibili con Matter, semplificando l’integrazione con il proprio ecosistema smart home. Il prezzo di lancio è di 219,99 euro.

SwitchBot ha anche annunciato il lancio di nuovi prodotti come il Wallet Finder Card, un particolare tracker ultrasottile per portafogli che può sfruttare la compatibilità con la rete Dov’è di Apple, già disponibile direttamente su Amazon. C’è anche il nuovo Evaporative Humidifer (Auto-Refil) che sfrutta l’evaporazione a freddo per migliorare la qualità dell’aria. Debuttano anche Meter Pro & Meter Pro (Monitor CO2), nuovi sistemi per il monitoraggio in tempo reale della temperatura, dell’umidità e dei livelli di CO2.